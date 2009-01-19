Пять минут рая

, 2009
Five Minutes of Heaven
Великобритания / триллер, драма, криминал / 18+
Трейлеры
О фильме

В 1975 году 17-летний Алистер Литтл, участник Ольстерской протестантской вооруженной группировки, убил столь же юного католика Джима Гриффина на глазах у младшего брата Джима, Джо. 33 года спустя ожесточенный Джо Гриффин все еще не может забыть трагедию и по-прежнему ненавидит убийцу брата. Местный телеканал приглашает Гриффина и Литтла принять участие в передаче, где они смогли бы наконец встретиться лицом к лицу. Это грозит привести к трагической развязке, поскольку один из мужчин поклялся при встрече убить другого в надежде, что месть станет для него «пятью минутами рая».

В ролях

Лиам Нисон
Джеймс Несбитт
Анамария Маринка
Джульетт Кроуфорд
Ниам Кьюсак
Марк Райдер
Режиссер Оливер Хиршбигель
Сценарист Гай Хибберт
Композитор Лео Абрахамс, Дэвид Холмс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 4 февраля 2022
Премьера в мире 19 января 2009
Дата выхода
19 января 2009 Россия 16+
18 марта 2010 Австралия
17 июня 2010 Германия
27 февраля 2009 Ирландия 15A
9 апреля 2010 Испания
19 января 2009 Казахстан
23 июля 2009 Португалия
19 января 2009 США
19 января 2009 Украина
29 июля 2009 Франция
MPAA R
Сборы в мире $364 355
Производство BBC Film, Big Fish Films, Bord Scannán na hÉireann / The Irish Film Board
Другие названия
Five Minutes of Heaven, Cinco minutos de gloria, 5 lepta prin ton Paradeiso, 5 λεπτά πριν τον Παράδεισο, A l'ombre de la vengeance, Cennette beş dakika, Chính Trường, Cinco Minutos de Paz, Cinco minutos en el cielo, L'ombra della vendetta, Öt perc mennyország, Penkios minutes Rojaus, Pięć minut nieba, Rastros de Justiça, Requiem, Пет минути от Рая, Пять минут рая, レクイエム, 天堂五分钟, 天堂五分鐘

Цитаты

Alistair Little Говорят, время лечит... как и все говорят обо всем. Только годы становятся всё тяжелее. Почему тебе это не говорят? Никто тебе этого не скажет!

