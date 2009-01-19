В 1975 году 17-летний Алистер Литтл, участник Ольстерской протестантской вооруженной группировки, убил столь же юного католика Джима Гриффина на глазах у младшего брата Джима, Джо. 33 года спустя ожесточенный Джо Гриффин все еще не может забыть трагедию и по-прежнему ненавидит убийцу брата. Местный телеканал приглашает Гриффина и Литтла принять участие в передаче, где они смогли бы наконец встретиться лицом к лицу. Это грозит привести к трагической развязке, поскольку один из мужчин поклялся при встрече убить другого в надежде, что месть станет для него «пятью минутами рая».
|19 января 2009
|Россия
|16+
|18 марта 2010
|Австралия
|17 июня 2010
|Германия
|27 февраля 2009
|Ирландия
|15A
|9 апреля 2010
|Испания
|19 января 2009
|Казахстан
|23 июля 2009
|Португалия
|19 января 2009
|США
|19 января 2009
|Украина
|29 июля 2009
|Франция