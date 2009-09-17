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Круто сваренные Круто сваренные
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Lat sau san taam

Круто сваренные, 1992

1992 / Гонконг
7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме
Гонконгская полиция пытается противостоять триадам, контролирующим незаконный оборот оружия. Главный герой, полицейский по прозвищу Текила, хочет в одиночку обезвредить преступников и отомстить за убитого напарника…
7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1992
Премьера в России 17 сентября 2009
Премьера в мире 16 апреля 1992
Возраст 18+
Режиссер
Джон Ву
Джон Ву
В ролях
Чоу Юнь-Фат
Чоу Юнь-Фат
Тони Люн Чу Вай
Тони Люн Чу Вай
Тереза Мо
Филип Чань
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Круто сваренные 2 постера
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17 января 2023 12:23
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