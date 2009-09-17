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Круто сваренные
Lat sau san taam
Круто сваренные, 1992
1992 / Гонконг
7.8
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Жанр:
драма
боевик
криминал
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О фильме
Гонконгская полиция пытается противостоять триадам, контролирующим незаконный оборот оружия. Главный герой, полицейский по прозвищу Текила, хочет в одиночку обезвредить преступников и отомстить за убитого напарника…
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7.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность
2 часа 8 минут
Год выпуска
1992
Премьера в России
17 сентября 2009
Премьера в мире
16 апреля 1992
Возраст
18+
Режиссер
Джон Ву
В ролях
Чоу Юнь-Фат
Тони Люн Чу Вай
Тереза Мо
Филип Чань
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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17 января 2023 12:23
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