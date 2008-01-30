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The Changeling

Подмена, 2008

2008 / США
7.5 Оцените
97 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

20-е годы ХХ века, Лос-Анджелес. В полицию обращается молодая телефонистка Кристин Коллинз, которая заявляет о том, что у нее пропал сын. Спустя несколько месяцев мальчика находят и возвращают матери. Однако, несмотря на сильнейшее внешнее сходство, Кристин понимает, что это не ее сын. Она пытается донести это до полиции, властей и журналистов, но вместо помощи ее саму отправляют в сумасшедший дом.

  • Клинт Иствуд согласился стать режиссером фильма в тот же день, когда прочитал сценарий. 
  • На роль Кристины Коллинз рассматривались Хилари Суонк и Риз Уизерспун, но Клинт Иствуд выбрал Анджелину Джоли после предложения продюсера Рона Ховарда, который отметил, что внешность Джоли лучше всего подходит к тому периоду времени. 
  • Клинт Иствуд сказал, что одна из причин, по которой он выбрал на главную роль Анджелину Джоли заключается в том, что она сама является матерью, а значит понимает, что почувствует женщина, если ее ребенка похитят.
  • Кристина говорит Уолтеру, что вышел новый фильм Чарли Чаплина. Имеется в виду картина “Цирк”. 
  • Сценарий фильма попал в “Черный список” 2006 года - перечень самых перспективных нереализованных сценариев года. 
  • Изначально Рон Ховард планировал снять фильм сам, но из-за сильной занятости выступил лишь в роли продюсера.

Матери возвращают похищенного сына, но вскоре она понимает, что вернувшийся ребенок на самом деле не ее сын..

7.5 Оцените
97 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 2008
Премьера в России 15 января 2009
Премьера онлайн 4 сентября 2020
Премьера в мире 30 января 2008
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
В ролях
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Эми Райан
Эми Райан
Джон Малкович
Джон Малкович
Колм Фиор
Колм Фиор
Девон Герхарт
Девон Герхарт
Все актеры и съемочная группа
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Клинт Иствуд в очередной раз подтвердил право именоваться одним из наиболее выдающихся современных кинорежиссеров Северной Америки – право, которое он приобрел, на мой взгляд, в начале 90-х, поставив «Белого охотника, черное сердце» и «Идеальный мир», и которое теперь регулярно доказывает: возьмем хотя бы «Таинственную реку», «Малышку на миллион» и «Письма с Иводзимы». Характерная особенность лучших фильмов Иствуда последних двух…
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kisylya 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился, Джоли понравилась, очень переживала за нее - почему же мальчик не нашелся и действительно, почему у мальчика-помощника не спросили… Читать дальше…
523561 2 апреля 2015, 12:51
Клинт Иствуд как всегда на высоте.
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