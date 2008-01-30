Подмена, 2008

20-е годы ХХ века, Лос-Анджелес. В полицию обращается молодая телефонистка Кристин Коллинз, которая заявляет о том, что у нее пропал сын. Спустя несколько месяцев мальчика находят и возвращают матери. Однако, несмотря на сильнейшее внешнее сходство, Кристин понимает, что это не ее сын. Она пытается донести это до полиции, властей и журналистов, но вместо помощи ее саму отправляют в сумасшедший дом.