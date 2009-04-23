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Только спокойствие, 2010

2010 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Успешного писателя Генри Маккарти вызывают в его старую среднюю школу, чтобы произнести речь на церемонии выпускников. Вернувшись в город на это мероприятие, он встречает своих старых друзей и Скарлет, девушку, в которую он влюбился в старшей школе, но так и не смог заполучить. Ситуация осложняется, когда красавица Шаста, ученица из той же школы, влюбляется в него и решает пригласить на бал как своего кавалера. Теперь Генри предстоит совершить сложный выбор…

  • Когда Хавьер разговаривает по телефону, идя в больничную палату Генри, он говорит: «Это история о продавцах навоза, всем будет на это наплевать!». Марк Полиш, который играет Генри, написал и снялся в фильме «Запах успеха» о продавцах навоза.
  • В начальном закадровом тексте писатель называет прошлых знакомых по категориям. Когда он говорит о «геях, готовящихся сделать каминг-аут», кадр фокусируется на школьной фотографии «Фила Морриса». Фил Моррис – имя любовного интереса Стивена Рассела, главного героя в фильме «Я люблю тебя, Филлип Моррис».
  • Финансисты фильма, недовольные тем, что фильм окупил вложения, перемонтировали его без участия режиссера Майкла Полиша, имя которого впоследствии было удалено из титров. Теперь режиссер картины носит псевдоним «Тед Смит».

Успешный писатель Генри МакКарти спустя долгое время возвращается в родной городок. Там он сталкивается с девушкой Скарлет, в которую был влюблен ещё в школе — и понимает, что прежние чувства никуда не исчезли. Помешать новоявленному Ромео стремится экс-бой-френд и бывший король школы.

5.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 23 апреля 2009
Премьера в мире 23 апреля 2009
Возраст 16+
MPAA PG-13
Режиссер
Майкл Полиш
Майкл Полиш
В ролях
Хилари Дафф
Хилари Дафф
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
Джош Холлоуэй
Джош Холлоуэй
Эшли Белл
Эшли Белл
Кэтрин Блэк
Все актеры и съемочная группа
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3.6
Постер фильма Только спокойствие 4 постера
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Только спокойствие
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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