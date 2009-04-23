Только спокойствие, 2010

Успешного писателя Генри Маккарти вызывают в его старую среднюю школу, чтобы произнести речь на церемонии выпускников. Вернувшись в город на это мероприятие, он встречает своих старых друзей и Скарлет, девушку, в которую он влюбился в старшей школе, но так и не смог заполучить. Ситуация осложняется, когда красавица Шаста, ученица из той же школы, влюбляется в него и решает пригласить на бал как своего кавалера. Теперь Генри предстоит совершить сложный выбор…