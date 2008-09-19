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Игорь Игорь
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Igor

Игорь, 2008

2008 / США
5.6 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

В Малерии, бедной стране, погруженной в дождь и тьму, механические Злые Создания обеспечивают процветание жителей, угрожая другим странам. При авторитарном правлении короля Мальберта правящим классом стали Безумные Ученые, которым помогают Игори, несчастные горбуны, все названные одним именем и вынужденные подчиняться. Главный герой Игорь – не такой, как другие Игори. Он преследует мечту: самому стать великим безумным ученым. Для этого он проводит тайные эксперименты в лаборатории своего хозяина в окружении двух своих друзей: Мозга, мозга в банке, полного диковинных идей, и СоВсехНога, бессмертного и безумного кролика…

  • Фамилия главного злодея, «Schadenfreude» – это немецкое слово, означающее чувство удовольствия, вызванное чем-то плохим, происходящим с другим человеком.
  • Джеймса Липтона пригласил сняться в фильме Джон Кьюсак, когда они оба появились в вечернем телешоу «Внутри актерской студии».
  • Изначально СоВсехНог появлялся в своей первой сцене, пытаясь повеситься, когда Игорь возвращается в замок в начале фильма. Этот эпизод включен в новеллизацию мультфильма, но из самой картины он был вырезан ради сохранения детского рейтинга. 
  • Изначально саундтрек должен был написать во время подготовки к съемкам Бэзил Поледурис, но он умер, не успев приступить к работе. Его заменил Патрик Дойл.

В мире, населенном Безумными Учеными и Злыми Изобретателями, один талантливый помощник злого ученого мечтает сам стать ученым и выиграть ежегодную Злую Ярмарку Науки.

5.6 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 19 февраля 2009
Премьера в мире 19 сентября 2008
Возраст 0+
Прокатчик Вест
Режиссер
Энтони Леондис
Энтони Леондис
В ролях
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Джон Клиз
Джон Клиз
Дженнифер Кулидж
Дженнифер Кулидж
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Арсенио Холл
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Игорь 2 постера
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