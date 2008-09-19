Игорь, 2008

В Малерии, бедной стране, погруженной в дождь и тьму, механические Злые Создания обеспечивают процветание жителей, угрожая другим странам. При авторитарном правлении короля Мальберта правящим классом стали Безумные Ученые, которым помогают Игори, несчастные горбуны, все названные одним именем и вынужденные подчиняться. Главный герой Игорь – не такой, как другие Игори. Он преследует мечту: самому стать великим безумным ученым. Для этого он проводит тайные эксперименты в лаборатории своего хозяина в окружении двух своих друзей: Мозга, мозга в банке, полного диковинных идей, и СоВсехНога, бессмертного и безумного кролика…