Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рок-волна Рок-волна
Киноафиша Фильмы Рок-волна
The Boat That Rocked

Рок-волна, 2009

2009 / Великобритания / Германия / Франция
7.4 Оцените
79 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается во второй половине 1960-х годов. В противовес государственным радиостанциям с их жесткой политикой в отношении альтернативной британской музыки начинают появляться пиратские станции, ведущие эфиры из нейтральных вод и потому не попадающие ни под какие законы. Одним из таких кораблей-станций заведует Квентин, глава “Радио Рок”, к которому в гости приезжает семнадцатилетний крестник Карл.

  • Основным прообразом “Радио Рок” стало морское судно Radio Caroline ирландца Ронана О'Рахилли.
  • В русскоязычной версии героев озвучили диджеи московского радио “Маяк”. По этой причине в русском переводе часто звучит упоминание частоты 103,4 FM вместо средних волн 203 м, на которых вещало “Радио Рок”.
  • Один из возможных прототипов Гэвина Кавана (Рис Иванс) – Робби “Адмирал” Дейл, долгое время работавший пиратским ди-джеем.
  • Сцена с Полуночным Марком и всеми его обнаженными фанатками (вырезана из американского релиза) – это дань уважения обложке британского альбома Джими Хендрикса "Electric Ladyland".
  • Фильм должен был включать уже отснятые сцены с Джеймсом Корденом в роли конкурирующего ди-джея, которого саботирует команда “Радио Рок”. Эпизод был вырезан из фильма, но остался доступен в виде бонусного материала для DVD-релиза.

История о диджеях британского пиратского радиошоу 60-х. Сюжет фильма рассказывает правдивую историю британской пиратской радиостанции, которая вещала с корабля в северном море, в то время как BBC выдавала в эфир два часа поп-музыки в неделю.

7.4 Оцените
79 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 30 апреля 2009
Премьера в мире 1 апреля 2009
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Ричард Кертис
Ричард Кертис
В ролях
Филип Сеймур Хоффман
Филип Сеймур Хоффман
Билл Найи
Билл Найи
Ник Фрост
Ник Фрост
Рис Иванс
Рис Иванс
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рок-волна 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
79 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Звезда «Рок-волны» Том Стерридж претендует на главную роль в адаптации «Песочного человека» Съемки стартуют в этом месяце. 
Написать
1 октября 2020 13:44
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер 2
Трейлер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Приложение киноафиши