Рок-волна, 2009

Действие фильма разворачивается во второй половине 1960-х годов. В противовес государственным радиостанциям с их жесткой политикой в отношении альтернативной британской музыки начинают появляться пиратские станции, ведущие эфиры из нейтральных вод и потому не попадающие ни под какие законы. Одним из таких кораблей-станций заведует Квентин, глава “Радио Рок”, к которому в гости приезжает семнадцатилетний крестник Карл.
История о диджеях британского пиратского радиошоу 60-х. Сюжет фильма рассказывает правдивую историю британской пиратской радиостанции, которая вещала с корабля в северном море, в то время как BBC выдавала в эфир два часа поп-музыки в неделю.