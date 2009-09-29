Хайтэк в подполье, 2012

Жанр: документальный исторический драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 6.9 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 1 час 27 минут Год выпуска 2012 Премьера в России 29 сентября 2009 Премьера в мире 29 сентября 2009 Возраст 12+ Режиссер Стивен Т. Маинг В ролях Стивен Т. Маинг Все актеры и съемочная группа 1 постер

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