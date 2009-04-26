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Течет река Волга
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Течет река Волга, 2009

2009 / Россия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

В заброшенный поселок на берегу Волги приезжает молодой археолог Андрей, он занимается раскопками. В поселке остались только дед Роман, у которого Андрей останавливается, и семья Сергея, который живет тем, что тайком глушит рыбу и продает икру. Андрей сначала относится скептически к стараниям деда восстановить затопленную церковь.

Он начинает ухаживать за женой Сергея — Людой, пытаясь легкой интрижкой скрасить свое времяпрепровождение. Но постепенно с Андреем начинают происходить изменения. Он начинает помогать деду восстанавливать церковь, и его ухаживания за Людой перерастают в серьезное чувство. Но Люда не одна, ее муж готов на все, чтобы расправиться с Андреем, да и сама Люда испытывает угрызения совести, ведь сын Сергея — Миша привязался к ней, как к родной матери…

5.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 14 июня 2009
Премьера в мире 26 апреля 2009
Возраст 16+
Режиссер
Алексей Мурадов
В ролях
Екатерина Олькина
Екатерина Олькина
Игнат Акрачков
Игнат Акрачков
Николай Добрынин
Николай Добрынин
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Анвар Халилулаев
Анвар Халилулаев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Течет река Волга 1 постер
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