Страна Франция / Ливан

Продолжительность 1 час 15 минут

Год выпуска 2008

Премьера в мире 16 мая 2008

Сборы в мире $90 389

Производство Mille et Une Productions, Abbout Productions, Coficup 2

Другие названия

Je veux voir, I Want to See, Chcę zobaczyć, Eu Quero Ver, Ich will sehen, Lass es mich sehen, Quiero ver