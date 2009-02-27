Что будет, если Вы получите такой подарок, который выполнит все Ваши желания. Подарок, от которого Вы не сможете отказаться, но за который Вам придется поплатиться.

Обычному парню Максу Петерсону судьба преподносит именно такой подарок. Его жизнь круто меняется … Но, как долго он сможет наслаждаться привалившим счастьем и какой ценной оно ему обернется?