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Подарок

, 2009
The Gift / Echelon Conspiracy
США / мистика, боевик, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Подарок
5.9
Подарок - Дублированный трейлер
Подарок  Дублированный трейлер

О фильме

Что будет, если Вы получите такой подарок, который выполнит все Ваши желания. Подарок, от которого Вы не сможете отказаться, но за который Вам придется поплатиться.

Обычному парню Максу Петерсону судьба преподносит именно такой подарок. Его жизнь круто меняется … Но, как долго он сможет наслаждаться привалившим счастьем и какой ценной оно ему обернется?

В ролях

Шейн Уэст
Шейн Уэст
Макс Петерсон
Эдвард Бернс
Эдвард Бернс
John Reed
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Russian General
Мартин Шин
Мартин Шин
Raymond Burke
Джонатан Прайс
Джонатан Прайс
Mueller
Тодд Дженсен
Agent Fletcher
Сергей Губанов
Сергей Губанов
Yuri Malanin
Винг Реймз
Винг Реймз
Agent Dave Grant
Тамара Фельдман
Kamila
Илан Гудман
Dennis
Режиссер Грег Маркс
Сценарист Михаил Ницберг, Kevin Alyn Elders
Композитор Бобби Тахури
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 27 февраля 2009
Дата выхода
12 марта 2009 Россия
12 марта 2009 Беларусь
27 февраля 2009 Великобритания
2 октября 2009 Германия
12 марта 2009 Казахстан
12 марта 2009 Нидерланды
27 февраля 2009 Новая Зеландия M
27 февраля 2009 США
12 марта 2009 Украина
MPAA PG-13
Сборы в мире $2 186 782
Производство Dark Castle Entertainment, Mobicom Entertainment, BUFO
Другие названия
Echelon Conspiracy, The Gift, A Chamada, A Conspiração de Echelon, Az Echelon-összeesküvés, Büyük Komplo, Conspiracy, Conspiratie la nivel înalt, Conspiration, Die Echelon-Verschwörung, Dovana, Echelon Conspiracy - Il dono, Echelon salaliitto, Echelon: Συνωμοσία εκ των έσω, Echeloni vandenõu, Học Thuyết Khủng Bố, Konspiracja Echelon, La conspiración del poder, Spiknutí: Echelon, The Conspiracy, Zarota Echelon, Zavera Ešlon, Подарок, Подарунок, Подаръкът, エネミーオブU.S.A., 夺命手机, 奪命手機

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 12 голосов
5.7 IMDb

Трейлеры фильма

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