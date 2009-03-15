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6.0
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Фильмы
Женщины в беде
6.0
Женщины в беде
, 2009
Women in Trouble
США / комедия / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
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Цитаты
Места съёмок
6.0
Женщины в беде
Трейлер
Трейлер
О фильме
Один день из жизни десяти совершенно разных женщин, живущих в Лос-Анджелеса.
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В ролях
Карла Гуджино
Elektra Luxx
Эдрианн Палики
Holly Rocket
Конни Бриттон
Doris
Марли Шелтон
Пол Кассел
Джозеф Гордон-Левитт
Dan Mailley
Doctor
Кэйтлин Китс
Addy
Isabella Gutierrez
Charlotte
Саймон Бэйкер
Travis McPherson
Сара Кларк
Maxine McPherson
Эммануэль Шрики
Bambi
Режиссер
Себастьян Гутьеррес
Сценарист
Себастьян Гутьеррес
Композитор
Робин Хичкок
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2009
Премьера в мире
15 марта 2009
Дата выхода
15 марта 2009
Россия
18+
13 ноября 2009
Австралия
R 18+
28 июля 2011
Германия
16
15 марта 2009
Казахстан
13 ноября 2009
США
15 марта 2009
Украина
MPAA
R
Сборы в мире
$18 000
Производство
Gato Negro Films
Другие названия
Women in Trouble, Csajok a pácban, Doces Problemas, EROTICS 美しい女たち, Kobiety w opałach, Naishuolia, Problemas de mujeres, Rắc Rối Phụ Nữ, Ženy v nesnázích, Γυναίκες σε ελεύθερη πτώση, Жени в беда, Женщины в беде, 女人行不行
Еще
Рейтинг фильма
6.0
Оцените
14
голосов
5.6
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Женщины в беде
Трейлер
0
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Кадры из фильма
Цитаты
Elektra Luxx
[после того, как Холли внезапно блестяще решает математическую задачу во время интервью]
Ты знаешь, можно получить докторскую степень.
Holly Rocket
Я знаю. Вот почему меня проверяют два раза в год.
Holly Rocket
[камера]
Никто не думает, что с ним такое случится, но докторскую степень может получить каждый. Обязательно проходите обследование. Спасибо.
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