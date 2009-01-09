Оповещения от Киноафиши
Постер мультфильма Шурши лапками
1 постер
Шурши лапками

Шурши лапками

O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Веселый сверчок и его друзья живут в волшебной стране. Они свободны и счастливы. Сверчок очень хочет победить в музыкальном конкурсе и стать настоящим артистом. Но, однажды, катаясь со своим другом на скейте по пескам пустыни, он находит скелеты гигантских жуков. С этого и начинаются невероятные приключения, в которых герой и его друзья победят на конкурсе и узнают цену настоящей дружбы!

Страна США / Бразилия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 9 января 2009
Дата выхода
9 января 2009 Россия 0+
9 января 2009 Бразилия
9 января 2009 Казахстан
9 января 2009 Украина
Бюджет 4 700 BRL
Сборы в мире $1 728 807
Производство Start Desenhos Animados
Другие названия
O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes, The Happy Cricket and the Giant Bugs, Õnnelik kilk ja hiidputukad
Режиссер
Рафаэль Рибас
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма

4.0
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
