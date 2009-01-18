Jeff Kane
Мы хотим купить лодку.
Boatyard Owner
Вы точно не получите её бесплатно... Ха-ха-ха
[Смех, постепенно переходящий в истерический кашель; также он жестом отказывается от любой помощи. Все ошеломлены; кашель длится около 20-25 секунд, а в конце произносит:]
Boatyard Owner
Какая лодка?
[полностью сбит с толку]
Boatyard Owner
Какую лодку вы ищете?
Jeff Kane
Ох... э-э... самую маленькую из тех, что у вас есть...
Boatyard Owner
Каноэ?
[Смех, сопровождающийся небольшим тревожным кашлем.]
Paul Thompson
Моторная лодка... с слабым мотором...
Boatyard Owner
Слабый мотор?
Jeff Kane
Самая слабая из тех, что есть.
Katie
Он поплывет по реке до города, а нам нужно держаться рядом с ним. Так что, в общем, любое, что можно пристроить вдоль борта...
Boatyard Owner
Вы доплывете до Нью-Йорка?
Paul Thompson
Да.
Boatyard Owner
Какой-то благотворительный проект? По доллару за милю, или что-то вроде того?
Paul Thompson
Не совсем.
Boatyard Owner
Хмм... У меня есть старый китобой с двигателем на 70 л.с.; он не сможет обогнать даже черепаху.
[Показывая им побережье, к лодке. Небольшой кашель; все направляются к берегу.]
Boatyard Owner
2400 долларов...
[почти сразу же]
Paul Thompson
Звучит разумно...
Jeff Kane
Да, думаю, это обычная цена для всех лодок с слабым двигателем.
Boatyard Owner
Вы, ребята, раньше много катались на лодках?
[небольшой кашель; все смотрят друг на друга...]
Katie
Угу... У меня есть. Я ездила в летний лагерь на озере Орегон. Мы занимались водными лыжами; иногда нам позволяли управлять лодкой.
Boatyard Owner
Ну, эта лодка не сможет тащить даже черепаху, тем более лыжника.
Jeff Kane
Что это за черепахи?
[после короткой паузы]
Boatyard Owner
Управлять лодкой — это совсем другое, чем управление автомобилем.
Jeff Kane
Но, эээ... запускается ключом, верно?
Boatyard Owner
Да. Но у неё нет тормозов даже на старте...
Jeff Kane
У моей прошлой машины тоже не было тормозов. Думаю, мы справимся.