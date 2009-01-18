Jeff Kane Мы хотим купить лодку.

Boatyard Owner Вы точно не получите её бесплатно... Ха-ха-ха

[Смех, постепенно переходящий в истерический кашель; также он жестом отказывается от любой помощи. Все ошеломлены; кашель длится около 20-25 секунд, а в конце произносит:]

Boatyard Owner Какая лодка?

[полностью сбит с толку]

Boatyard Owner Какую лодку вы ищете?

Jeff Kane Ох... э-э... самую маленькую из тех, что у вас есть...

Boatyard Owner Каноэ?

[Смех, сопровождающийся небольшим тревожным кашлем.]

Paul Thompson Моторная лодка... с слабым мотором...

Boatyard Owner Слабый мотор?

Jeff Kane Самая слабая из тех, что есть.

Katie Он поплывет по реке до города, а нам нужно держаться рядом с ним. Так что, в общем, любое, что можно пристроить вдоль борта...

Boatyard Owner Вы доплывете до Нью-Йорка?

Paul Thompson Да.

Boatyard Owner Какой-то благотворительный проект? По доллару за милю, или что-то вроде того?

Paul Thompson Не совсем.

Boatyard Owner Хмм... У меня есть старый китобой с двигателем на 70 л.с.; он не сможет обогнать даже черепаху.

[Показывая им побережье, к лодке. Небольшой кашель; все направляются к берегу.]

Boatyard Owner 2400 долларов...

[почти сразу же]

Paul Thompson Звучит разумно...

Jeff Kane Да, думаю, это обычная цена для всех лодок с слабым двигателем.

Boatyard Owner Вы, ребята, раньше много катались на лодках?

[небольшой кашель; все смотрят друг на друга...]

Katie Угу... У меня есть. Я ездила в летний лагерь на озере Орегон. Мы занимались водными лыжами; иногда нам позволяли управлять лодкой.

Boatyard Owner Ну, эта лодка не сможет тащить даже черепаху, тем более лыжника.

Jeff Kane Что это за черепахи?

[после короткой паузы]

Boatyard Owner Управлять лодкой — это совсем другое, чем управление автомобилем.

Jeff Kane Но, эээ... запускается ключом, верно?

Boatyard Owner Да. Но у неё нет тормозов даже на старте...