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Постер фильма Против течения
6.1
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6.1

Против течения

, 2009
Against the Current
США / драма / 18+
Постер фильма Против течения
6.1

О фильме

В честь пятой годовщины смерти жены, Пол решает проплыть реку Гудзон вдоль — это около 150 миль. В этом непростом деле ему поможет лучший друг и случайная знакомая.

В ролях

Джастин Кирк
Джастин Кирк
Jeff Kane
Элизабет Ризер
Элизабет Ризер
Liz Clark
Мэри Тайлер Мур
Пелл Джеймс
Пелл Джеймс
Amy Thompson
Эми Харгривз
Sarah Kane
Мишель Трахтенберг
Мишель Трахтенберг
Джозеф Файнс
Джозеф Файнс
Paul Thompson
Samantha Sherman
Katie
Мартин Шакар
Boatyard Owner
Avery Glymph
Fisherman #1
Chad Brigockas
Fisherman #2
Том О’Рурк
Dock Man #1
Режиссер Питер Каллахан
Сценарист Питер Каллахан
Композитор Антон Санко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 18 января 2009
Дата выхода
18 января 2009 Россия Каскад 16+
18 января 2009 Казахстан
18 января 2009 США
18 января 2009 Украина
MPAA R
Бюджет $3 000 000
Производство Ghost Robot, Ambush Entertainment
Другие названия
Against the Current, A contracorriente, Akıntıya Karşı, Árral szemben, Contra Corrente, Controcorrente, Gegen den Strom, Kontra sto revma, Pod prąd, Против течения, 泳不妥協, A contre-courant

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
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Цитаты

Jeff Kane Мы хотим купить лодку.
Boatyard Owner Вы точно не получите её бесплатно... Ха-ха-ха
[Смех, постепенно переходящий в истерический кашель; также он жестом отказывается от любой помощи. Все ошеломлены; кашель длится около 20-25 секунд, а в конце произносит:]
Boatyard Owner Какая лодка?
[полностью сбит с толку]
Boatyard Owner Какую лодку вы ищете?
Jeff Kane Ох... э-э... самую маленькую из тех, что у вас есть...
Boatyard Owner Каноэ?
[Смех, сопровождающийся небольшим тревожным кашлем.]
Paul Thompson Моторная лодка... с слабым мотором...
Boatyard Owner Слабый мотор?
Jeff Kane Самая слабая из тех, что есть.
Katie Он поплывет по реке до города, а нам нужно держаться рядом с ним. Так что, в общем, любое, что можно пристроить вдоль борта...
Boatyard Owner Вы доплывете до Нью-Йорка?
Paul Thompson Да.
Boatyard Owner Какой-то благотворительный проект? По доллару за милю, или что-то вроде того?
Paul Thompson Не совсем.
Boatyard Owner Хмм... У меня есть старый китобой с двигателем на 70 л.с.; он не сможет обогнать даже черепаху.
[Показывая им побережье, к лодке. Небольшой кашель; все направляются к берегу.]
Boatyard Owner 2400 долларов...
[почти сразу же]
Paul Thompson Звучит разумно...
Jeff Kane Да, думаю, это обычная цена для всех лодок с слабым двигателем.
Boatyard Owner Вы, ребята, раньше много катались на лодках?
[небольшой кашель; все смотрят друг на друга...]
Katie Угу... У меня есть. Я ездила в летний лагерь на озере Орегон. Мы занимались водными лыжами; иногда нам позволяли управлять лодкой.
Boatyard Owner Ну, эта лодка не сможет тащить даже черепаху, тем более лыжника.
Jeff Kane Что это за черепахи?
[после короткой паузы]
Boatyard Owner Управлять лодкой — это совсем другое, чем управление автомобилем.
Jeff Kane Но, эээ... запускается ключом, верно?
Boatyard Owner Да. Но у неё нет тормозов даже на старте...
Jeff Kane У моей прошлой машины тоже не было тормозов. Думаю, мы справимся.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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