- Вы, когда-нибудь лобстеров ели?

- А кто это?

- Это как раки, только очень большие.

Почему ему снятся такие странные сны?

Когда-то Михал Михалыч хотел стать поэтом, а стал чиновником. Теперь у него есть жизненный опыт, семья, деньги, статус, власть. Но нет ощущения детской радости, когда человек бывает счастлив только от того, что наступило утро или идет дождь. И вдруг он встречает Настю, которая никогда не ела «какраков»…