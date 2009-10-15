- Вы, когда-нибудь лобстеров ели?
- А кто это?
- Это как раки, только очень большие.
Почему ему снятся такие странные сны?
Когда-то Михал Михалыч хотел стать поэтом, а стал чиновником. Теперь у него есть жизненный опыт, семья, деньги, статус, власть. Но нет ощущения детской радости, когда человек бывает счастлив только от того, что наступило утро или идет дождь. И вдруг он встречает Настю, которая никогда не ела «какраков»…
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