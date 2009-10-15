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Киноафиша Фильмы Какраки

Какраки

Kakraki 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

- Вы, когда-нибудь лобстеров ели?
 - А кто это?                                              
- Это  как раки, только очень большие.

Почему ему снятся такие странные сны?
Когда-то Михал Михалыч хотел стать поэтом, а стал чиновником. Теперь у него есть жизненный опыт, семья, деньги, статус, власть. Но нет ощущения детской радости, когда человек бывает счастлив только от того, что наступило утро или идет дождь. И вдруг он встречает Настю, которая никогда не ела «какраков»…

Какраки - трейлер
Какраки  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 15 октября 2009
Дата выхода
15 октября 2009 Россия Парадиз
15 октября 2009 Беларусь
15 октября 2009 Казахстан
11 ноября 2009 США
15 октября 2009 Украина
Сборы в мире $244 706
Производство IKa Film, Независимая мастерская Л. Киселевой
Другие названия
Kakraki, Crawfishlike, Jakraki, Какраки
Режиссер
Илья Демичев
В ролях
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Ольга Сун
Сергей Колтаков
Сергей Колтаков
Наталия Вдовина
Наталия Вдовина
Елена Сафонова
Елена Сафонова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.8
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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