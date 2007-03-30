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Зрители совершат увлекательное приключение вместе с самыми выдающимися палеонтологами мира, которые докажут, что потомки динозавров живут среди нас, древние черты угадываются в современном животном мире. Фильм рассказывает о древних ящерах триасового периода, живших около 230 миллионов лет назад, начиная с первых динозавров довольно скромных размеров – не больше кошки или собаки, заканчивая монстрами мелового периода, восставшими в натуральную величину.
|8 марта 2009
|Россия
|Киносфера
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