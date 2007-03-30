Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мементо» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Динозавры Живы 3D
5.8
Динозавры Живы 3D - Трейлер
Киноафиша Фильмы Динозавры Живы 3D
5.8

Динозавры Живы 3D

, 2007
Dinosaurs Alive
США / короткометражный, документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Динозавры Живы 3D
5.8
Динозавры Живы 3D - Трейлер
Динозавры Живы 3D  Трейлер

О фильме

Зрители совершат увлекательное приключение вместе с самыми выдающимися палеонтологами мира, которые докажут, что потомки динозавров живут среди нас, древние черты угадываются в современном животном мире. Фильм рассказывает о древних ящерах триасового периода, живших около 230 миллионов лет назад, начиная с первых динозавров довольно скромных размеров – не больше кошки или собаки, заканчивая монстрами мелового периода, восставшими в натуральную величину.

В ролях

Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Narrator
Julia Clarke
Self - University of Texas
Sterling Nesbitt
Self
Mark Norell
Self - American Museum of Natural History
Michael Novacek
Self - American Museum of Natural History
Alan H. Turner
Self
Режиссер Дэвид Кларк, Bayley Silleck
Сценарист Дэвид Кларк
Композитор Мишель Кюссон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 40 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 30 марта 2007
Дата выхода
8 марта 2009 Россия Киносфера
8 марта 2009 Беларусь
30 июля 2009 Германия
8 марта 2009 Казахстан
30 марта 2007 США
8 марта 2009 Украина
Сборы в мире $638 461
Производство Giant Screen Films
Другие названия
Dinosaurs Alive, A dinoszauruszok nyomában, Dinosaur Hunters, Dinosaurier live 3D - Fossilien zum Leben erweckt, Dinozaury żyją, Динозавры живы!, Dinosaurios Alive, IMAX Dinosaurs Alive, IMAX - Dinosaures... Vivants, IMAX - Dinosaurs Alive 3D, IMAX - Dinosaures Vivants 3D

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 16 голосов
5.8 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Динозавры Живы 3D - Трейлер
Динозавры Живы 3D Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Динозавры Живы 3D

Динозавры 3D: гиганты Патагонии
Динозавры 3D: гиганты Патагонии документальный
2007, Канада
6.0
Морские динозавры 3D: Путешествие в Доисторический Мир
Морские динозавры 3D: Путешествие в Доисторический Мир документальный
2010, Франция / Великобритания
7.0
Война динозавров
Война динозавров драма, боевик, фэнтези
2007, Южная Корея / США
4.0
Динозавр
Динозавр семейный, приключения, анимация
2000, США
7.0
Т-Рекс. Исчезновение динозавров 3D
Т-Рекс. Исчезновение динозавров 3D приключения
1998, США
5.0
Остров динозавров 4D
Остров динозавров 4D боевик
1998, США
5.0
Парк Юрского периода
Парк Юрского периода боевик, фантастика, триллер, приключения
1993, США
8.0
Титаны ледникового периода IMAX 3D
Титаны ледникового периода IMAX 3D документальный
2013, США
5.0
Галапагосы 3D
Галапагосы 3D документальный, приключения
1999, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Моя подруга летом скупает бахилы пачками: 5 неожиданных способов применения, о которых знают единицы
Россияне часами стоят в очередях за бензином на АЗС: как сэкономить топливо и растянуть то, что осталось в баке
Что ответить на вопрос «Как настроение?», чтоб не испортить себе жизнь: выведал восточную мудрость у японцев – теперь горя не знаю
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
«У нас не безопасность, у нас тест»: продолжите 8 цитат из культового сериала «Бригада»
«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс
Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х
«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше