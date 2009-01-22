Четверо старых друзей, Моряк, Актер, Димати и Мажор, впервые за долгое время собираются вместе, чтобы отметить день рождения последнего. Приятная обстановка сменяется ужасом, когда именинника похищают, чтобы потребовать за него огромный выкуп в один миллион евро. Оставшиеся товарищи отправляются на поиски денег, но каждый планирует достать их своим путем. Разобщенность не идет планам героев на пользу, и средства добыть не удается. Тогда друзья решают отправиться в прошлое, чтобы удалить корень проблемы, помешав похищению Мажора. Для этого они прыгают в волшебное озеро, но вместо недавнего прошлого попадают в 1772 год…
Четверо закадычных друзей - Моряк, Актер, Рэппер и Мажор - после долгой разлуки встречаются в московском кафе отметить день рождения Мажора. На сей раз у них есть наличные, чтобы расплатиться с официанткой. И бегать по городу в поисках денег они буду совершенно по другой причине.
|22 января 2009
|Россия
|WDSSPR
|16+
|22 января 2009
|Беларусь
|22 января 2009
|Казахстан
|23 января 2009
|Литва
|11 ноября 2009
|США
|22 января 2009
|Украина