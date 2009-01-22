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Самый лучший фильм 2

Samyy luchshiy film 2 18+
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О фильме

Четверо старых друзей, Моряк, Актер, Димати и Мажор, впервые за долгое время собираются вместе, чтобы отметить день рождения последнего. Приятная обстановка сменяется ужасом, когда именинника похищают, чтобы потребовать за него огромный выкуп в один миллион евро. Оставшиеся товарищи отправляются на поиски денег, но каждый планирует достать их своим путем. Разобщенность не идет планам героев на пользу, и средства добыть не удается. Тогда друзья решают отправиться в прошлое, чтобы удалить корень проблемы, помешав похищению Мажора. Для этого они прыгают в волшебное озеро, но вместо недавнего прошлого попадают в 1772 год…

  • Фильм снимался на студии Comedy Club Production, и среди исполнителей появляется множество звезд этого телешоу. Так, роль Моряка исполняет Гарик Харламов, а Актера играет Тимур Батрутдинов. В роли Екатерины II появляется Михаил Галустян. 
  • По планам создателей, фильм должен представлять собой своеобразный эксперимент в жанре пародии, пока не очень широко распространенный в России. В этот раз в список спародированных фильмов попали «Жара», «Неваляшка», «Остров», «Меченосец»,  «Мы из будущего» и даже культовый «Кошмар на улице Вязов». 
  • Грим Димати каждый день наносился на лицо Дмитрия Хрусталева более двух часов.

Четверо закадычных друзей - Моряк, Актер, Рэппер и Мажор - после долгой разлуки встречаются в московском кафе отметить день рождения Мажора. На сей раз у них есть наличные, чтобы расплатиться с официанткой. И бегать по городу в поисках денег они буду совершенно по другой причине.

Самый лучший фильм 2 - трейлер
Самый лучший фильм 2  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 22 января 2009
Дата выхода
22 января 2009 Россия WDSSPR 16+
22 января 2009 Беларусь
22 января 2009 Казахстан
23 января 2009 Литва
11 ноября 2009 США
22 января 2009 Украина
Сборы в мире $15 672 437
Производство Comedy Club Production
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Режиссер
Олег Фомин
Олег Фомин
В ролях
Гарик Харламов
Гарик Харламов
Тимур Батрутдинов
Тимур Батрутдинов
Дмитрий Хрусталев
Дмитрий Хрусталев
Олег Верещагин
Олег Верещагин
Михаил Галустян
Михаил Галустян
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.6
Оцените 169 голосов
2.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3721 В жанре «комедия»  1045 В фильмах России  676
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