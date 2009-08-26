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Пророк Пророк
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Un prophète

Пророк, 2009

2009 / Франция / Италия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Девятнадцатилетний алжирец Малик Эль Джебена начинает отбывать шестилетний тюремный срок в Брекуре. Хотя он провел большую часть своей жизни в местах заключения для несовершеннолетних, это его первый раз в тюрьме для взрослых. Помимо разделения корсиканцев и мусульман в тюрьме у него нет проблем. Он просто надеется отбыть свое время мирно и без происшествий, несмотря на то, что у него нет никаких перспектив после выхода из тюрьмы, поскольку он неграмотен и не имеет поддержки за пределами тюрьмы. Глава его корсиканских сокамерников, мафиози по имени Сезар Лучани, привлекает Малика к участию в деятельности корсиканцев. Это становится началом восхождения героя на вершину местного преступного мира… 

  • Чтобы убедиться в подлинности тюремного опыта зрителей, режиссер фильма Жак Одиар нанимал бывших заключенных в качестве консультантов и статистов. Незадолго до начала работы над фильмом Одиар проводил показ другой своей картины для заключенных во Франции. Потрясенный условиями содержания в тюрьме, он решил, что действие его следующего фильма будет проходить в исправительном учреждении. 
  • Режиссер встретил Тахара Рахима, сыгравшего Малика, когда они случайно сели в одно такси, когда Одиар ехал с другой съемочной площадки. А Нильс Ареструп, исполнивший роль Лучани, играет злодея в предыдущем фильме Одиара.
  • Сцена, где Малик идет со своей девушкой, а на заднем плане следуют машины его охраны, напоминает сцену из «Крестного отца» Майкла Скорсезе, где главный герой пытается вернуть свою возлюбленную, а его машина охраны ползет за ними. В обоих фильмах главные герои против воли вовлечены в организованную преступность.
  • Идея фильма родилась у режиссера Жака Одиара во время промо-кампании его предыдущей картины. Однажды ему довелось представлять фильм заключенным французских тюрем. Знакомство с этими людьми настолько потрясло Одиара, что он решил посвятить этой проблеме свой следующий проект. 
  • В 2010 году фильм стал официальным номинантом от Францию на премию “Оскар” в категории “Лучший фильм на иностранном языке”. 
  • Пробы на роль Малика продолжались три месяца. Жак Одиар специально искал актера, неизвестного широкому зрителю, и в итоге остановил свой выбор на Тахаре Рахиме.

На фоне других заключенных араб Малик Эль Джебена, приговоренный к шести годам тюрьмы, кажется щуплым и незаметным. Ему девятнадцать. Он не умеет ни писать, ни читать. За стенами тюрьмы у него нет ни близких, ни друзей. Все меняется, когда Лучано, тюремный лидер авторитетной банды корсиканцев, решает поручить Малику ряд опасных заданий… Выполнение любого из них с прессингом корсиканцев могло бы сломить кого угодно, но не его. Каждое задание закаляет Малика. Он быстро учится законам нового для себя мира. Завоевывает доверие всех заключенных без исключения - корсиканцев и мусульман. И начинает вынашивать свои дерзкие, смелые планы…

7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 29 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 8 октября 2009
Премьера в мире 26 августа 2009
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Жак Одиар
Жак Одиар
В ролях
Тазар Рахим
Нильс Аристрап
Адэл Бенчериф
Реда Катеб
Реда Катеб
Все актеры и съемочная группа
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Несмотря на то что состав каннского жюри каждый раз обновляется, начиная с 90-х годов едва ли не большинство его решений представляются довольно сомнительными, хотя и вполне объяснимыми. «Пророк», получивший Гран-при последнего фестиваля, – далеко не самый радикальный случай в этом ряду, однако весьма показательный. Трудно определить наверняка, что больше повлияло на решение выдать приз – чумовой арабско-корсиканско-французский этнокриминальный коктейль…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Как интересно...абсолютно ведь девственный в нравственном отношении пацан (начало фильма), и как-то интуитивно пришел к исламу. Ну, у них там хоть… Читать дальше…
Павел Куличенко 5 марта 2023, 16:01
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