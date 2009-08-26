Пророк, 2009

Девятнадцатилетний алжирец Малик Эль Джебена начинает отбывать шестилетний тюремный срок в Брекуре. Хотя он провел большую часть своей жизни в местах заключения для несовершеннолетних, это его первый раз в тюрьме для взрослых. Помимо разделения корсиканцев и мусульман в тюрьме у него нет проблем. Он просто надеется отбыть свое время мирно и без происшествий, несмотря на то, что у него нет никаких перспектив после выхода из тюрьмы, поскольку он неграмотен и не имеет поддержки за пределами тюрьмы. Глава его корсиканских сокамерников, мафиози по имени Сезар Лучани, привлекает Малика к участию в деятельности корсиканцев. Это становится началом восхождения героя на вершину местного преступного мира…