Пророк, 2009

Девятнадцатилетний алжирец Малик Эль Джебена начинает отбывать шестилетний тюремный срок в Брекуре. Хотя он провел большую часть своей жизни в местах заключения для несовершеннолетних, это его первый раз в тюрьме для взрослых. Помимо разделения корсиканцев и мусульман в тюрьме у него нет проблем. Он просто надеется отбыть свое время мирно и без происшествий, несмотря на то, что у него нет никаких перспектив после выхода из тюрьмы, поскольку он неграмотен и не имеет поддержки за пределами тюрьмы. Глава его корсиканских сокамерников, мафиози по имени Сезар Лучани, привлекает Малика к участию в деятельности корсиканцев. Это становится началом восхождения героя на вершину местного преступного мира…
На фоне других заключенных араб Малик Эль Джебена, приговоренный к шести годам тюрьмы, кажется щуплым и незаметным. Ему девятнадцать. Он не умеет ни писать, ни читать. За стенами тюрьмы у него нет ни близких, ни друзей. Все меняется, когда Лучано, тюремный лидер авторитетной банды корсиканцев, решает поручить Малику ряд опасных заданий… Выполнение любого из них с прессингом корсиканцев могло бы сломить кого угодно, но не его. Каждое задание закаляет Малика. Он быстро учится законам нового для себя мира. Завоевывает доверие всех заключенных без исключения - корсиканцев и мусульман. И начинает вынашивать свои дерзкие, смелые планы…