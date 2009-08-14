Жена путешественника во времени, 2009

Чикагский библиотекарь Генри Детембл страдает от редкого генетического заболевания – хрононедостаточности. Мужчина способен перемещаться во времени, при этом контролировать свой дар он не может и попадает то в прошлое, то в будущее в хаотичном порядке. Во время одного из таких путешествий герой знакомится с молодой художницей Клэр Эбшир. Скоро между ними вспыхивает искреннее и глубокое чувство. Позже Генри удается встретиться с маленькой Клэр, он дает девочке список с примерными датами своих последующих появлений. Так, встречаясь через годы вновь и вновь, герои по-настоящему привязываются друг к другу. Клэр не может представить свою жизнь без Генри, но быть женой путешественника во времени оказывается непросто...