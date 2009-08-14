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Жена путешественника во времени Жена путешественника во времени
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The Time Traveler's Wife

Жена путешественника во времени, 2009

2009 / США
7.8 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Чикагский библиотекарь Генри Детембл страдает от редкого генетического заболевания – хрононедостаточности. Мужчина способен перемещаться во времени, при этом контролировать свой дар он не может и попадает то в прошлое, то в будущее в хаотичном порядке. Во время одного из таких путешествий герой знакомится с молодой художницей Клэр Эбшир. Скоро между ними вспыхивает искреннее и глубокое чувство. Позже Генри удается встретиться с маленькой Клэр, он дает девочке список с примерными датами своих последующих появлений. Так, встречаясь через годы вновь и вновь, герои по-настоящему привязываются друг к другу. Клэр не может представить свою жизнь без Генри, но быть женой путешественника во времени оказывается непросто...

  • Рэйчел Макадамс не впервые играет роль девушки, возлюбленный которой путешествует во времени. В похожих образах актриса предстала в фильмах «Полночь в Париже» (2011), «Бойфренд из будущего» (2013), «Доктор Стрэндж» (2016). При этом ни в одном из фильмов ее героиня не перемещается во времени сама. 
  • Изначально роль Генри предлагали Эдриану Броуди, на роль Клэр пробовалась Лорен Эмброуз.
  • Песня, которую в кадре поют Альба и ее дедушка, – Es ist ein Ros entsprungen, немецкий рождественский гимн. 
  • После завершения съемок Эрик Бана приступил к съемкам в фильме “Звёздный путь” и уже успел побриться наголо, когда выяснилось что для этого фильма требуются дополнительные съемки. Создателям пришлось ждать, пока у актера отрастет шевелюра. Дату выхода фильма перенесли почти на год. 
  • Бразильский дистрибьютор фильма разместил в интернете рекламу, в которой Брэд Питт был ошибочно указан режиссером картины, а не исполнительным продюсером.

Они познакомились, когда ей было шесть, а ему тридцать шесть. Они поженились, когда ей было двадцать три, а ему тридцать один. Потому что Генри страдает редким генетическим заболеванием — синдромом перемещения во времени; его исчезновения из жизни Клэр непредсказуемы, появления — комичны, травматичны и трагичны одновременно.

7.8 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 15 октября 2009
Премьера онлайн 10 января 2022
Премьера в мире 14 августа 2009
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Роберт Швентке
Роберт Швентке
В ролях
Эрик Бана
Эрик Бана
Рэйчел МакАдамс
Рэйчел МакАдамс
Рон Ливингстон
Рон Ливингстон
Мишель Нолден
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Жена путешественника во времени 2 постера
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Нет никакого сомнения в том, что через год-полтора, а то и раньше, «Жена путешественника во времени» станет объектом многочисленных кинопародий, однако данный фильм гораздо лучше пародирует себя сам, нежели это сделают впоследствии какие-нибудь братья Уэйанс. Попытка создать «женскую» и «пассивную» версию «Эффекта бабочки», основанная на романе Одри Ниффенеггер, уже примерно к десятой минуте превращается в чумовую фантасмагорию, несмотря на…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Любовь подвергается необычному испытанию в новом трейлере сериала «Жена путешественника во времени» «Мы просто случились друг с другом. В неправильном порядке», – говорит в ролике главная героиня.
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22 апреля 2022 13:23
Роуз Лесли рассказывает о своем необычном муже в трейлере сериала «Жена путешественника во времени» Проектом занимается создатель «Шерлока» и «Доктора Кто».
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16 марта 2022 15:10
Начались съемки фантастического сериала о супружестве «Жена путешественника во времени» Сценарий написал Стивен Моффат, автор «Доктора Кто» и «Шерлока» с Бенедиктом Камбербэтчем.
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19 мая 2021 16:08
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