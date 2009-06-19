Главная героиня, Теа, — референт в пафосном издательстве. Она вынуждена симулировать свою беременность, чтобы негодяй-начальник не смог уволить ее. Эта «невинная» ложь приводит к серии курьезных ситуаций и заставляет девушку взглянуть на свою жизнь по-новому.
ПроизводствоMillennium Films, Millennium Films, Latitude Films
Другие названия
Labor Pains, Casi embarazada, (K)ein bisschen schwanger, Afer-engyos, Bà Bầu Hờ, Doğum Sancıları, Dolors de part, Drôle de grossesse, En cloque mais pas trop, Grávida... Mas Pouco!, Incinta... o quasi, Kettu repussa, Kismamának áll a világ, Laikinai nėščia, Meu Trabalho é um Parto, Munca-i un travaliu, Porođajni bolovi, Prawo ciążenia, Šéfe, jsem v tom!, Šéfe, som v tom!, Store forventninger, Un trabajo embarazoso, Временно беременна, Родилни мъки, Тимчасово вагітна, 小資女孕轉日記, KEin bisschen Schwanger, Labour Pains, リンジー・ローハンの妊娠宣言！? ハリウッド式OLウォーズ