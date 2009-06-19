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Постер фильма Временно беременна
5.6
Временно беременна - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Временно беременна
5.6

Временно беременна

, 2009
Labor Pains
США / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Временно беременна
5.6
Временно беременна - Дублированный трейлер
Временно беременна  Дублированный трейлер

О фильме

Главная героиня, Теа, — референт в пафосном издательстве. Она вынуждена симулировать свою беременность, чтобы негодяй-начальник не смог уволить ее. Эта «невинная» ложь приводит к серии курьезных ситуаций и заставляет девушку взглянуть на свою жизнь по-новому.

В ролях

Линдси Лохан
Линдси Лохан
Тиа Клэйхилл
Шерил Хайнс
Шерил Хайнс
Лиза Депардо
Трэйси Эллис Росс
Трэйси Эллис Росс
Kristin
Крис Парнелл
Крис Парнелл
Jerry Steinwald
Люк Кирби
Люк Кирби
Nick Steinwald
Аарон Ю
Аарон Ю
Miles
Bridgit Mendler
Emma Clayhill
Кевин Ковайс
Greg
Бонни Соммервиль
Бонни Соммервиль
Suzi Cavandish
Крид Брэттон
Крид Брэттон
John Abbotts
Режиссер Лара Шапиро
Сценарист Stacey Kramer, Лара Шапиро
Композитор Эндрю Холландер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 19 июня 2009
Дата выхода
9 июля 2009 Россия Каскад
9 июля 2009 Беларусь
9 декабря 2009 Германия
5 января 2010 Италия
9 июля 2009 Казахстан
12 января 2010 Нидерланды
19 июня 2009 Румыния
19 июля 2009 США
9 июля 2009 Украина

Где посмотреть фильм

ОККО
MPAA PG-13
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $1 895 782
Производство Millennium Films, Millennium Films, Latitude Films
Другие названия
Labor Pains, Casi embarazada, (K)ein bisschen schwanger, Afer-engyos, Bà Bầu Hờ, Doğum Sancıları, Dolors de part, Drôle de grossesse, En cloque mais pas trop, Grávida... Mas Pouco!, Incinta... o quasi, Kettu repussa, Kismamának áll a világ, Laikinai nėščia, Meu Trabalho é um Parto, Munca-i un travaliu, Porođajni bolovi, Prawo ciążenia, Šéfe, jsem v tom!, Šéfe, som v tom!, Store forventninger, Un trabajo embarazoso, Временно беременна, Родилни мъки, Тимчасово вагітна, 小資女孕轉日記, KEin bisschen Schwanger, Labour Pains, リンジー・ローハンの妊娠宣言！? ハリウッド式OLウォーズ

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 29 голосов
4.9 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3551 В жанре «комедия»  992 В фильмах США  2074 В фильмах 2009 года  143

Трейлеры фильма

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Временно беременна - Дублированный трейлер
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Временно беременна

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