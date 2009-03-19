12 раундов, 2009

Офицер полиции Нового Орлеана в униформе Дэнни Фишер получает повышение до детектива после своего почти удачного, хотя и храброго, ареста безжалостного террориста-торговца оружием Майлза Джексона, чья подруга Эрика Кессен была случайно убита во время грязной операции ФБР. Ровно через год Майлз сбегает из тюрьмы, взрывает дом Дэнни и похищает его девушку по имени Молли. План мести, который Майлз вынашивал целый год, не так прост: чтобы спасти подругу, Дэнни предстоит выполнить двенадцать почти невыполнимых задач за короткое время. Тем не менее, Дэнни не собирается плясать под дудку злодея: он начинает придумывать свой собственный план, чтобы остановить Майлза. Сможет ли герой спасти Молли?
Дэнни Фишер, Новоорлеанский полицейский, единолично арестовывает Майлса Джэксона, одного из наиболее опасных и разыскиваемых преступников в мире. Однако, при этом, страшный несчастный случай уносит жизнь подруги Майлса.
Годом позже, жаждущий мести Джэксон совершает побег из тюрьмы и похищают подругу Дэнни. Вынужденный принять участие в 12 раундах опасных игр, расставленных по всему городу, Дэнни будет делать все, чтобы остановить больную игру этого сумасшедшего и достигнуть своей истинной цели прежде, чем пострадают невинные люди, а любовь всей его жизни уйдет навсегда.