12 раундов, 2009

Дэнни Фишер, Новоорлеанский полицейский, единолично арестовывает Майлса Джэксона, одного из наиболее опасных и разыскиваемых преступников в мире. Однако, при этом, страшный несчастный случай уносит жизнь подруги Майлса.

Годом позже, жаждущий мести Джэксон совершает побег из тюрьмы и похищают подругу Дэнни. Вынужденный принять участие в 12 раундах опасных игр, расставленных по всему городу, Дэнни будет делать все, чтобы остановить больную игру этого сумасшедшего и достигнуть своей истинной цели прежде, чем пострадают невинные люди, а любовь всей его жизни уйдет навсегда.