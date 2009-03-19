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12 Rounds

12 раундов, 2009

2009 / США
5.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Офицер полиции Нового Орлеана в униформе Дэнни Фишер получает повышение до детектива после своего почти удачного, хотя и храброго, ареста безжалостного террориста-торговца оружием Майлза Джексона, чья подруга Эрика Кессен была случайно убита во время грязной операции ФБР. Ровно через год Майлз сбегает из тюрьмы, взрывает дом Дэнни и похищает его девушку по имени Молли. План мести, который Майлз вынашивал целый год, не так прост: чтобы спасти подругу, Дэнни предстоит выполнить двенадцать почти невыполнимых задач за короткое время. Тем не менее, Дэнни не собирается плясать под дудку злодея: он начинает придумывать свой собственный план, чтобы остановить Майлза. Сможет ли герой спасти Молли? 

  • Для съемки сцен с автомобильной погоней сыгравший Дэнни Джон Сина обучался в полицейском управлении Нового Орлеана, чтобы самостоятельно выполнять трюки.
  • Сина не раз признавался, что боится высоты. Во время сцены, где он скользит по стене здания и свешивался на веревке в воздухе, он так испугался, что чуть не бросил фильм.
  • За каждый день съемок режиссер фильма Ренни Харлин награждал самых ценных актеров или членов съемочной группы бутылкой водки Finlandia.
  • "Экстремальная версия" фильма содержит больше насилия и ненормативной лексики. 

Дэнни Фишер, Новоорлеанский полицейский, единолично арестовывает Майлса Джэксона, одного из наиболее опасных и разыскиваемых преступников в мире. Однако, при этом, страшный несчастный случай уносит жизнь подруги Майлса.

Годом позже, жаждущий мести Джэксон совершает побег из тюрьмы и похищают подругу Дэнни. Вынужденный принять участие в 12 раундах опасных игр, расставленных по всему городу, Дэнни будет делать все, чтобы остановить больную игру этого сумасшедшего и достигнуть своей истинной цели прежде, чем пострадают невинные люди, а любовь всей его жизни уйдет навсегда.

5.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 16 апреля 2009
Премьера в мире 19 марта 2009
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Бюджет $22 000 000
Режиссер
Ренни Харлин
Ренни Харлин
В ролях
Эшли Скотт
Джон Кена
Брайан Дж. Уайт
Брайан Дж. Уайт
Гонсало Менендес
Гонсало Менендес
Тейлор Коул
Все актеры и съемочная группа
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После умного и виртуозно снятого «Чистильщика» горячий голливудский финн Ренни Харлин вернулся к тому, что он делал на протяжении почти всей своей режиссерской карьеры. «12 раундов», явно навеянные третьим «Крепким орешком», – обычное киномельтешение с глуповатыми диалогами, изрядным количеством трюков, в большинстве случаев излишних, и удручающе радостно-поросячьим финалом, причем финал Харлин на сей раз умудрился сделать каким-то особенно пошлым.…
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