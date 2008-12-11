Чернильное сердце, 2008

Мортимер - отец-одиночка, работающий реставратором книг. Однажды выясняется, что у него есть удивительный дар: читая книги вслух, он способен переносить героев этих книг в реальность. Но не всё так просто: когда персонаж из книги оживает, то его место на книжных страницах занимает настоящий человек. Мортимер понимает, что несколько лет назад он уже вызвал в мир людей одного очень плохого героя, а вместо него на страницах книги томится невинный человек.