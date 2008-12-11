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Чернильное сердце Чернильное сердце
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Inkheart

Чернильное сердце, 2008

2008 / Германия / США / Великобритания
7.2 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мортимер - отец-одиночка, работающий реставратором книг. Однажды выясняется, что у него есть удивительный дар: читая книги вслух, он способен переносить героев этих книг в реальность. Но не всё так просто: когда персонаж из книги оживает, то его место на книжных страницах занимает настоящий человек. Мортимер понимает, что несколько лет назад он уже вызвал в мир людей одного очень плохого героя, а вместо него на страницах книги томится невинный человек.

  • В одной из первых сцен у тети Элинор рядом с Бренданом Фрейзером можно заметить инструменты. Это тот же набор, который Рик дает Иви в фильме “Мумия”. 
  • Хотя продюсеры хотели взять на главную роль крупную голливудскую звезду, автор романа Корнелия Функе выбрала в качестве Мортимера актера Брендана Фрейзера, поскольку именно он стал для нее источником вдохновения во время создания персонажа. Также она посвятила актеру второй роман трилогии и прислала ему подписанный экземпляр книги. 
  • При написании романа Корнелия Функе представляла Пыльнорука как нечто среднее между актерами Вигго Мортенсеном и Дэниелом Дэй-Льюисом. 
  • Корнелия Функе несколько раз посещала съемочную площадку, что очень радовало режиссера Иэна Софтли. 
  • Пол Беттани и Дженнифер Коннелли, сыгравшие супругов Пыльнорука и Роксану, женаты в реальной жизни.

Мортимер Фолкарт наделен удивительной способностью переносить в реальный мир персонажей книг, прочитанных им вслух. Когда случайным образом вызванный злодей из очередной книжки уносит Фолкарта в средневековье, его дочка вместе со своими друзьями, как настоящими, так и вымышленными, отправляется на его поиски.

7.2 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 19 марта 2009
Премьера в мире 11 декабря 2008
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Иэн Софтли
В ролях
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер
Энди Серкис
Энди Серкис
Элиза Беннетт
Элиза Беннетт
Пол Беттани
Пол Беттани
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Чернильное сердце 2 постера
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