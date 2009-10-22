История одного вампира, 2009

Наша рецензия

Режиссеру Полу Вайцу исключительно не повезло, причем исключительно по его же собственной вине. Первым блином режиссерской карьеры Вайца (сценарная началась чуть раньше) стал «Американский пирог», и теперь какие бы элегантные иронические драмы ни тачал этот американский пирожник, его образ навеки будет заляпан липкими и жирными пятнами адского кондитерского изделия. Даже если б Пол Вайц экранизировал Евангелие от Иоанна в полном соответствии с церковными канонами – то и тогда…