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История одного вампира История одного вампира
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Cirque du Freak: The Vampire's Assistant

История одного вампира, 2009

2009 / США
7.3 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.8
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Школьник Даррен Шэн страшится обычной жизни, которая кажется ему невероятно скучной. Посетив представление, устроенное загадочным “Цирком уродов”, он знакомится с самым настоящим вампиром Лартеном Крепсли. В обмен на помощь другу Даррена, который из-за собственной глупости оказывается при смерти, Крепсли предлагает Даррену стать его помощником. Подросток соглашается и получает как сверхъестественные способности, так и сверхсерьезные проблемы...

  • Оригинальное название фильма можно перевести как “Цирк уродов: Помощник вампира”. 
  • Фильм снят по мотивам серии книг Даррена Шэна “Цирк уродов”. Главный герой фильма носит имя Даррен Шэн. 
  • По словам актера Джона Си Райли, его привлек тот факт, что его персонаж является вполне реальным человеком, а не каким-то сверхъестественным мистическим существо, способным превратиться в летучую мышь-вампира.
  • Массовка в школьных сценах была настоящими учениками школы, где снимался фильм. 
  • Прототипом мистера Толла, которого играет Кен Ватанабэ, является Чжан Шичай, китаец, который выступал под именем “Чанг, китайский гигант” в цирке Финеаса Барнума в XIX веке. Его рост составлял около 2 метров 40 сантиметров. 
  • Первый фильм режиссера Пола Вайца, снятый без участия его брата, режиссера Криса Вайца.

Даррен Шэн был обычным школьником. Пока однажды не отправился на представление в цирк уродов... Пока не встретил мадам Окту... Пока не столкнулся лицом к лицу с призраком ночи... Вскоре Даррен и его друг Стив оказываются в смертельной ловушке. Даррен заключает сделку с существом, которое одно только и может спасти Стива. Правда сделка эта замешана на крови...

7.3 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 22 октября 2009
Премьера в мире 22 октября 2009
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Пол Вайц
Пол Вайц
В ролях
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Рэй Стивенсон
Рэй Стивенсон
Джош Хатчерсон
Джош Хатчерсон
Патрик Фьюджит
Патрик Фьюджит
Кен Ватанабе
Кен Ватанабе
Все актеры и съемочная группа
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История одного вампира

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Наша рецензия
Режиссеру Полу Вайцу исключительно не повезло, причем исключительно по его же собственной вине. Первым блином режиссерской карьеры Вайца (сценарная началась чуть раньше) стал «Американский пирог», и теперь какие бы элегантные иронические драмы ни тачал этот американский пирожник, его образ навеки будет заляпан липкими и жирными пятнами адского кондитерского изделия. Даже если б Пол Вайц экранизировал Евангелие от Иоанна в полном соответствии с церковными канонами – то и тогда…
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Отрывок 3
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