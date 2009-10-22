История одного вампира, 2009

Школьник Даррен Шэн страшится обычной жизни, которая кажется ему невероятно скучной. Посетив представление, устроенное загадочным “Цирком уродов”, он знакомится с самым настоящим вампиром Лартеном Крепсли. В обмен на помощь другу Даррена, который из-за собственной глупости оказывается при смерти, Крепсли предлагает Даррену стать его помощником. Подросток соглашается и получает как сверхъестественные способности, так и сверхсерьезные проблемы...
Даррен Шэн был обычным школьником. Пока однажды не отправился на представление в цирк уродов... Пока не встретил мадам Окту... Пока не столкнулся лицом к лицу с призраком ночи... Вскоре Даррен и его друг Стив оказываются в смертельной ловушке. Даррен заключает сделку с существом, которое одно только и может спасти Стива. Правда сделка эта замешана на крови...