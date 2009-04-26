Две симпатичные американские девушки Линдсэй и Дженни путешествуют автомобилем по Европе. Однажды ночью на дороге где-то в лесах Германии они пробивают шины и в поисках помощи натыкаются на заброшенную виллу, хозяин которой накачивает их наркотиками и затягивает в самодельную больничную палату в подвале.

Утром девушки узнают, что они здесь не одни, а гостеприимный пожилой немец не кто иной, как доктор Хайтер, отставной хирург, всемирно известный эксперт по разделению сиамских близнецов. Но только на сей раз он собирается не разделять людей, а соединить их в «человеческую многоножку» с одной пищеварительной системой. И доктора совершенно не пугает тот факт, что в предыдущем его эксперименте «три собаки» погибли.