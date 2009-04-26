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Постер фильма Человеческая многоножка
Постер фильма Человеческая многоножка
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 4.4
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2 постера
Киноафиша Фильмы Человеческая многоножка

Человеческая многоножка

The Human Centipede 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Две симпатичные американские девушки Линдсэй и Дженни путешествуют автомобилем по Европе. Однажды ночью на дороге где-то в лесах Германии они пробивают шины и в поисках помощи натыкаются на заброшенную виллу, хозяин которой накачивает их наркотиками и затягивает в самодельную больничную палату в подвале.

Утром девушки узнают, что они здесь не одни, а гостеприимный пожилой немец не кто иной, как доктор Хайтер, отставной хирург, всемирно известный эксперт по разделению сиамских близнецов. Но только на сей раз он собирается не разделять людей, а соединить их в «человеческую многоножку» с одной пищеварительной системой. И доктора совершенно не пугает тот факт, что в предыдущем его эксперименте «три собаки» погибли.

Человеческая многоножка - трейлер
Человеческая многоножка  трейлер
Страна Великобритания / Нидерланды
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 27 февраля 2010
Премьера в мире 26 апреля 2009
Дата выхода
30 августа 2009 Россия 18+
6 августа 2010 Австралия
30 августа 2010 Великобритания
21 августа 2010 Германия
31 октября 2009 Италия
30 августа 2009 Казахстан
28 августа 2010 Канада
11 апреля 2012 Нидерланды
28 февраля 2010 Португалия
26 апреля 2009 США
1 октября 2010 Тайвань
30 августа 2009 Украина
MPAA R
Бюджет €1 500 000
Сборы в мире $325 113
Производство Six Entertainment
Другие названия
The Human Centipede (First Sequence), The Human Centipede, El ciempiés humano, A Centopeia Humana, A Centopéia Humana, Az emberi százlábú, Cilveku Simtkajis, Con Rết Người 1, El engendro del mal, Human Centipede - Der menschliche Tausendfüßler, Inimsajajalgne, İnsan Kırkayak, Ljudska stonoga, Ludzka stonoga, Siamezii, The Human Centipede - First Sequence, Žmogaus šimtakojis, Людська багатоніжка, Људска стонога, Чeловеческая многоножка, Човешка стоножка, התולעת האנושית (החלק הראשון), ムカデ人間, 人形蜈蚣
Режиссер
Том Сикс
В ролях
Дитер Лазер
Эшли Уильямс
Эшли Уильямс
Акихиро Китамура
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 13 голосов
4.4 IMDb
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18 июля 2025 10:24
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