Две симпатичные американские девушки Линдсэй и Дженни путешествуют автомобилем по Европе. Однажды ночью на дороге где-то в лесах Германии они пробивают шины и в поисках помощи натыкаются на заброшенную виллу, хозяин которой накачивает их наркотиками и затягивает в самодельную больничную палату в подвале.
Утром девушки узнают, что они здесь не одни, а гостеприимный пожилой немец не кто иной, как доктор Хайтер, отставной хирург, всемирно известный эксперт по разделению сиамских близнецов. Но только на сей раз он собирается не разделять людей, а соединить их в «человеческую многоножку» с одной пищеварительной системой. И доктора совершенно не пугает тот факт, что в предыдущем его эксперименте «три собаки» погибли.
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