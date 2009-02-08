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Опьянённая свободой и любовью парочка беззаботно колесит по техасской пустыне. Всё меняется, когда влюблённые останавливаются в небольшом мотеле у мексиканской границы. Пока девушка отлучается за продуктами, в номере появляется полицейский, наводит на её приятеля пистолет и предъявляет ему обвинение в убийстве…
|8 февраля 2009
|Россия
|Парадиз
|18+
|8 февраля 2009
|Германия
|8 февраля 2009
|Казахстан
|8 февраля 2009
|Украина