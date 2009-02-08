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Постер фильма Абсолютное зло
3.7
Киноафиша Фильмы Абсолютное зло
3.7

Абсолютное зло

, 2009
Absolute Evil
Германия, США / триллер, драма / 18+
Постер фильма Абсолютное зло
3.7

О фильме

Опьянённая свободой и любовью парочка беззаботно колесит по техасской пустыне. Всё меняется, когда влюблённые останавливаются в небольшом мотеле у мексиканской границы. Пока девушка отлучается за продуктами, в номере появляется полицейский, наводит на её приятеля пистолет и предъявляет ему обвинение в убийстве…

В ролях

Дэвид Кэррадайн
Дэвид Кэррадайн
Raf McCane
Кэролин Нефф
Savannah Miller
Расти Джойнер
Cooper Lee Baines
Улли Ломмель
Rick
Кристофер Криса
Beauregard
Элисса Даулинг
Элисса Даулинг
Lillie McCane
Марк Ирвингсен
Ringo
Джэми Бернадетт
Джэми Бернадетт
Maggie
Jacquelyn Aurora
Model #1
Christian Behm
Grave Tender
Режиссер Улли Ломмель
Сценарист Улли Ломмель
Композитор Роберт Дж. Уолш
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 8 февраля 2009
Дата выхода
8 февраля 2009 Россия Парадиз 18+
8 февраля 2009 Германия
8 февраля 2009 Казахстан
8 февраля 2009 Украина
Бюджет $1 200 000
Производство Bremarr-Productions, Nicky Lombard Productions, Ulli Lommel Productions
Другие названия
Absolute Evil, Absolute Evil - Final Exit

Рейтинг фильма

3.7
Оцените 10 голосов
2.8 IMDb

Отзывы о фильме

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