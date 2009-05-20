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Терминатор: да придет спаситель Терминатор: да придет спаситель
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Terminator Salvation: The Future Begins

Терминатор: да придет спаситель, 2009

2009 / США / Германия / Великобритания
7.9 Оцените
222 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Маркус Райт, преступник, осужденный на смертную казнь, просыпается спустя 15 лет в постапокалиптическом будущем, в котором человечество ведет смертельную войну с разумными машинами. Маркусу удается выжить и выбраться из-под руин одной из баз Скайнета, разрушенной в ходе штурма той солдатами сопротивления.

Коннор, только что обнаруживший там чертежи новой серии терминаторов, Т-800, понимает, что вскоре они будут отправлены в прошлое, чтобы убить его. Он полон решимости найти молодого Кайла Риза, занимающего теперь первую строчку в списке первоочередной ликвидации Скайнета.

По странному совпадению Кайла находит именно Райт. В ходе ряда конфронтаций с машинами Риза похищают, а чудом выживший Маркус добирается до повстанцев, где героя подмечает еще не до конца доверяющий ему Джон. Вместе они должны добраться до самого сердца Скайнета и спасти Кайла до того, как машины нанесут решающий удар, чтобы навсегда положить конец миру людей. Но сначала им нужно раскрыть тайну происхождения Райта и осознать страшную правду, способную полностью перевернуть ход войны.

Фильм должен был стать началом новой трилогии о Терминаторе, но студия, стоящая за его созданием, обанкротилась, и планируемые сиквелы пришлось отменить. Две последующие части франшизы, «Генезис» и «Темные судьбы», по странному совпадению ждала точно такая же судьба.

Источниками вдохновения для фильма послужили такие картины, как «Дитя человеческое» Альфонсо Куарона, «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы и «Безумный Макс 2» Джорджа Миллера, а также романы «Дорога» Кормака МакКарти и «Мечтают ли андроиды об электроовцах» Филипа К. Дика.

Кристиана Бэйла изначально приглашали на роль Маркуса, но тот, фанат первых двух частей, очень хотел сыграть Джона Коннора. Чтобы не отнимать у звезды экранное время, создатели быстро переписали сценарий, изначально полностью концентрирующийся на Маркусе, и вскоре Коннор, ранее эпизодический персонаж, стал одним из главных героев фильма.

В другой раз сценаристам пришлось полностью переделывать изначальную концовку, в которой Джон умирал, а Маркусу передавали его внешность, чтобы тот мог вести за собой сопротивление. Это пришлось делать потому, что неизвестные слили первый вариант концовки в сеть.

Изначально в разработке сценария принимал участие Джонатан Нолан. Его пригласил в проект Кристиан Бэйл, вместе с которым они работали над серией фильмов о Бэтмене. Нолан создал сюжетную линию о том, как Джон Коннор становится лидером восстания. Именно эта линия дала название фильму: герой Бэйла в ней уподоблялся Христу. К сожалению, вскоре Нолану пришлось покинуть проект из-за забастовки Гильдии сценаристов США.

Во время съемок Сэм Уортингтон, исполнитель роли Маркуса, потянул спину, Кристиан Бэйл сломал руку, а пиротехник Майк Менардис чуть не лишился ноги во время съемки одного из взрывов. По мнению режиссера фильма, Джозефа МакГинти, такие происшествия подтверждали твердый характер фильма, создатели которого предпочитали компьютерной графике настоящие спецэффекты.

МакГинти также стремился к тому, чтобы построить большинство находящихся в кадре объектов вручную для придания фильму особого реализма. Например, станция автозаправки в сцене нападения Жнеца была полностью построена декораторами, а фабрика терминаторов находится в заброшенном здании настоящей фабрики. В то же время при создании кадров с терминаторами использовалась технология захвата движения.

Фильм стал одной из последних работ легендарного мастера спецэффектов Стэна Уинстона, работавшего над всеми предыдущими частями серии о терминаторе.  В июне 2008-го года он погиб от миеломной болезни. Картина посвящена его памяти.

В пост-апокалиптическом 2018 году Джону Коннору предстоит возглавить силы сопротивления, чтобы противостоять армии терминаторов, которые уничтожили большую часть человечества. Но тут в борьбу вклинивается таинственный Маркус Райт, появившийся не то из будущего, не то из прошлого, чтобы помешать герою.

7.9 Оцените
222 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2009
Премьера в России 3 июня 2009
Премьера онлайн 15 декабря 2021
Премьера в мире 20 мая 2009
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
МакДжи
МакДжи
В ролях
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Сэм Уортингтон
Сэм Уортингтон
Антон Ельчин
Антон Ельчин
Мун Бладгуд
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Все актеры и съемочная группа
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Режиссер Джозеф МакГинти Никол, завсегдатаям кинотеатров и пунктов видеопроката более известный как МакДжи, успел, прежде чем снять четвертого «Терминатора», посмотреть все более-менее важные фильмы, когда-либо созданные человечеством. Фильмы эти суть таковы: «Звездные войны» (в основном старая трилогия), «Чужой»/«Чужие» (все четыре картины), «Война миров» (спилберговская), «Миссия невыполнима» (главным образом вторая…
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саундтрек фильма Терминатор: да придет спаситель
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20 мая 2022 13:14
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