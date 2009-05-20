Терминатор: да придет спаситель, 2009

Фильм должен был стать началом новой трилогии о Терминаторе, но студия, стоящая за его созданием, обанкротилась, и планируемые сиквелы пришлось отменить. Две последующие части франшизы, «Генезис» и «Темные судьбы», по странному совпадению ждала точно такая же судьба.

Источниками вдохновения для фильма послужили такие картины, как «Дитя человеческое» Альфонсо Куарона, «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы и «Безумный Макс 2» Джорджа Миллера, а также романы «Дорога» Кормака МакКарти и «Мечтают ли андроиды об электроовцах» Филипа К. Дика.

Кристиана Бэйла изначально приглашали на роль Маркуса, но тот, фанат первых двух частей, очень хотел сыграть Джона Коннора. Чтобы не отнимать у звезды экранное время, создатели быстро переписали сценарий, изначально полностью концентрирующийся на Маркусе, и вскоре Коннор, ранее эпизодический персонаж, стал одним из главных героев фильма.

В другой раз сценаристам пришлось полностью переделывать изначальную концовку, в которой Джон умирал, а Маркусу передавали его внешность, чтобы тот мог вести за собой сопротивление. Это пришлось делать потому, что неизвестные слили первый вариант концовки в сеть.

Изначально в разработке сценария принимал участие Джонатан Нолан. Его пригласил в проект Кристиан Бэйл, вместе с которым они работали над серией фильмов о Бэтмене. Нолан создал сюжетную линию о том, как Джон Коннор становится лидером восстания. Именно эта линия дала название фильму: герой Бэйла в ней уподоблялся Христу. К сожалению, вскоре Нолану пришлось покинуть проект из-за забастовки Гильдии сценаристов США.

Во время съемок Сэм Уортингтон, исполнитель роли Маркуса, потянул спину, Кристиан Бэйл сломал руку, а пиротехник Майк Менардис чуть не лишился ноги во время съемки одного из взрывов. По мнению режиссера фильма, Джозефа МакГинти, такие происшествия подтверждали твердый характер фильма, создатели которого предпочитали компьютерной графике настоящие спецэффекты.

МакГинти также стремился к тому, чтобы построить большинство находящихся в кадре объектов вручную для придания фильму особого реализма. Например, станция автозаправки в сцене нападения Жнеца была полностью построена декораторами, а фабрика терминаторов находится в заброшенном здании настоящей фабрики. В то же время при создании кадров с терминаторами использовалась технология захвата движения.

Фильм стал одной из последних работ легендарного мастера спецэффектов Стэна Уинстона, работавшего над всеми предыдущими частями серии о терминаторе. В июне 2008-го года он погиб от миеломной болезни. Картина посвящена его памяти.