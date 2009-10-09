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Чудо Чудо
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Чудо, 2009

2009 / Россия
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Действие фильма разворачивается в советское время в провинциальном городке. Девушка по имени Татьяна живет вместе с матерью. В наследство от бабушки им достались старинные иконы, есть среди них и лик святого Николая Чудотворца. Свой 21-й день рождения Татьяна собирается отпраздновать в компании друзей и возлюбленного. Гости в сборе, не хватает лишь Коли, парня, в которого влюблена Таня. Когда выясняется, что он не сможет прийти, девушка берет с полки икону с изображением Николая Чудотворца и идет танцевать с нею в руках. Тут же на глазах у всех присутствующих Татьяна замирает на месте, точно изваяние… Необычный случай привлекает внимание не только журналистов, но и самого Никиты Хрущева.

  • В основу фильма легла православная легенда о так называемом стоянии Зои. Существует несколько версий легенды, но никаких достоверных сведений о подлинности описываемых в ней событий обнаружено не было.
  • «Чудо» – не первая попытка рассказать православную легенду языком кинематографа. В 2000 году был снят короткометражный фильм «Стояние Зои», в 2015 году на экраны вышла трехсерийная картина «Зоя». 
  • На 31-м Международном московском кинофестивале фильм был отмечен специальным призом жюри «Серебряный Георгий». 
  • Основная часть съемок проходила в поселке Косая Гора, расположенном в пригороде Тулы.

Героиня фильма на празднике, не дождавшись своего суженого, приглашает на танец Николая Угодника. Хватает икону да с ней и застывает. Жители провинциального городка напуганы этим необычайным событием, которое обрастает слухами и домыслами, и становится объектом тщательного расследования на самом высоком уровне...

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 9 октября 2009
Премьера в мире 9 октября 2009
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Александр Прошкин
Александр Прошкин
В ролях
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Полина Кутепова
Полина Кутепова
Мария Бурова
Виктор Шамиров
Виктор Шамиров
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Чудо 2 постера
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Чудо

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