Чудо, 2009

Действие фильма разворачивается в советское время в провинциальном городке. Девушка по имени Татьяна живет вместе с матерью. В наследство от бабушки им достались старинные иконы, есть среди них и лик святого Николая Чудотворца. Свой 21-й день рождения Татьяна собирается отпраздновать в компании друзей и возлюбленного. Гости в сборе, не хватает лишь Коли, парня, в которого влюблена Таня. Когда выясняется, что он не сможет прийти, девушка берет с полки икону с изображением Николая Чудотворца и идет танцевать с нею в руках. Тут же на глазах у всех присутствующих Татьяна замирает на месте, точно изваяние… Необычный случай привлекает внимание не только журналистов, но и самого Никиты Хрущева.