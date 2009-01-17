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(500) Days of Summer

500 дней лета, 2009

2009 / США
7.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Том Хэнсен, архитектор по образованию и призванию, работает писателем в Лос-Анджелесской компании по производству поздравительных открыток. 8 января новым ассистентом его босса в фирму поступает работать очень красивая девушка по имени Саммер Финн. Поначалу она не замечает Тома, хотя тот сразу же решает, что их встреча была предрешена свыше.

Вскоре молодые люди узнают, что у них похожий вкус в музыке, и начинают общаться все ближе. На корпоративной караоке-вечеринке у них даже происходит разговор о любви, в которую Том свято верит, а Саммер – нет. Чуть позже их пьяный коллега МакКензи рассказывает Саммер о том, что она очень нравится Тому, на что последний добавляет – “как друг”. Но через несколько дней Саммер целует Тома прямо в офисе, после чего между ними завязываются романтические отношения.

Том показывает Саммеру свое любимое место в городе, скамейку в парке, с которой открывается вид на несколько зданий, которые ему нравятся, хотя вид несколько портится парковками. Саммер понимает, что их отношения тянут его назад, да и в ней самой крепнет неудовлетворенность. И чем дальше заходят их ссоры и конфликты, тем скорее Тому предстоит понять, что даже самому долгому лету всегда приходит на смену осень.

Фильм является дебютом известного режиссера-клипмейкера Марка Уэбба в формате полного метра.

Во время флешбека о работе Саммер продавщицей мороженого можно увидеть Тома, стоящего в очереди к ее фургончику.

Дженни Бекман, девушка, о которой мимоходом упоминается в начале фильма, была настоящей девушкой, которая бросила одного из сценаристов картины, Скотта Нойштедтера. Персонаж Саммер основан на этой девушке, а сценарий фильма – на реальной истории их отношений. При этом в самом начале фильма появляется дисклеймер о том, что история полностью вымышлена, а все совпадения с реальными людьми – случайны.

Зуи Дешанель сама выбрала песню для караоке-сцены. Это песня «Sugar town» Нэнси Синатры, взорвавшая американские биллборды в середине шестидесятых. Интересно, что на обратной стороне пластинки с этой песней была записана еще одна – «Summer wine».

Руководство студии было не в восторге от идеи включить в картину короткий документальный фильм о любви. Они даже потребовали от режиссера Марка Уэбба вовсе не снимать эту часть. Однако реакция аудитории на первом тестовом просмотре убедила их в том, что идея хороша. Впрочем, изначально он был намного длиннее и включал мнения Саммер, Рэйчел, Милли и матери Тома.

Сценарий этого фильма был включен в «Черный список» за 2006 год, список самых лучших нереализованных сценариев года.

Черно-белые фильмы, которые Том смотрит в кинотеатре, являются пародиями на фильмы великого шведского режиссера Ингмара Бергмана, такие как «Персона» и «Седьмая печать». При этом герои пародий говорят на французском.

На кадрах, где отображается количество дней в отношениях, цвет и «настроение» фонового рисунка изменяются, чтобы отразить статус отношений. Хорошие дни ярче, а плохие – темнее.

Когда Том впервые входит в квартиру Саммер, камера фокусируется на котелке с зеленым яблоком на нем. Это отсылка к знаменитой картине «Сын человеческий» бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта, одного из любимых художников Саммер.

Йен Рид Кеслер сыграл в фильме мужчину, подравшегося с Томом в баре. В финальных титрах его роль обозначена как “настоящий придурок”.

Офис New Hampshire Greetings и квартира Тома снимались в одном здании.

Что объединяет Тома и Саммер, так это их любовь к Bananafish. Это название группы, которая на короткое время в 80-х годах была очень известна по всей Америке. Ее название отсылает к первому из неофициальной серии «Сага о Глассах» Дж. Д. Сэлинджера, «Хорошо ловится рыбка-бананка». Актриса Зои Дешанель, сыгравшая Саммер в этом фильме, сама названа в честь героини другого рассказа Сэлинджера из этой серии, «Фрэнни и Зуи».

Безнадежно влюбленный главный герой пытается растопить сердце девушки, которая совершенно не верит в любовь и категорически не настроена на романтические отношения.

7.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 22 октября 2009
Премьера онлайн 19 декабря 2013
Премьера в мире 17 января 2009
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Марк Уэбб
Марк Уэбб
В ролях
Зои Дешанель
Зои Дешанель
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт
Джеффри Аренд
Джеффри Аренд
Патриция Белчер
Патриция Белчер
Рейчел Бостон
Все актеры и съемочная группа
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500 дней лета
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