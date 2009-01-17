500 дней лета, 2009

Фильм является дебютом известного режиссера-клипмейкера Марка Уэбба в формате полного метра.

Во время флешбека о работе Саммер продавщицей мороженого можно увидеть Тома, стоящего в очереди к ее фургончику.

Дженни Бекман, девушка, о которой мимоходом упоминается в начале фильма, была настоящей девушкой, которая бросила одного из сценаристов картины, Скотта Нойштедтера. Персонаж Саммер основан на этой девушке, а сценарий фильма – на реальной истории их отношений. При этом в самом начале фильма появляется дисклеймер о том, что история полностью вымышлена, а все совпадения с реальными людьми – случайны.

Зуи Дешанель сама выбрала песню для караоке-сцены. Это песня «Sugar town» Нэнси Синатры, взорвавшая американские биллборды в середине шестидесятых. Интересно, что на обратной стороне пластинки с этой песней была записана еще одна – «Summer wine».

Руководство студии было не в восторге от идеи включить в картину короткий документальный фильм о любви. Они даже потребовали от режиссера Марка Уэбба вовсе не снимать эту часть. Однако реакция аудитории на первом тестовом просмотре убедила их в том, что идея хороша. Впрочем, изначально он был намного длиннее и включал мнения Саммер, Рэйчел, Милли и матери Тома.

Сценарий этого фильма был включен в «Черный список» за 2006 год, список самых лучших нереализованных сценариев года.

Черно-белые фильмы, которые Том смотрит в кинотеатре, являются пародиями на фильмы великого шведского режиссера Ингмара Бергмана, такие как «Персона» и «Седьмая печать». При этом герои пародий говорят на французском.

На кадрах, где отображается количество дней в отношениях, цвет и «настроение» фонового рисунка изменяются, чтобы отразить статус отношений. Хорошие дни ярче, а плохие – темнее.

Когда Том впервые входит в квартиру Саммер, камера фокусируется на котелке с зеленым яблоком на нем. Это отсылка к знаменитой картине «Сын человеческий» бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта, одного из любимых художников Саммер.

Йен Рид Кеслер сыграл в фильме мужчину, подравшегося с Томом в баре. В финальных титрах его роль обозначена как “настоящий придурок”.

Офис New Hampshire Greetings и квартира Тома снимались в одном здании.

Что объединяет Тома и Саммер, так это их любовь к Bananafish. Это название группы, которая на короткое время в 80-х годах была очень известна по всей Америке. Ее название отсылает к первому из неофициальной серии «Сага о Глассах» Дж. Д. Сэлинджера, «Хорошо ловится рыбка-бананка». Актриса Зои Дешанель, сыгравшая Саммер в этом фильме, сама названа в честь героини другого рассказа Сэлинджера из этой серии, «Фрэнни и Зуи».