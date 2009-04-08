4.7Hannah Montana: The Movie
Ханна Монтана: Кино, 2009
США / комедия, семейный, мюзикл / 18+
О фильме
Когда популярность Ханны Монтаны берет верх над жизнью Майли Стюарт, ее отец принимает решение совершить поездку в ее родной город Тенесси,чтобы понять какая перспектива имеет большее значение в жизни Майли.
В ролях
Митчел Муссо
Oliver
Режиссер Питер Челсом
Сценарист Дэниэл Берендсен, Michael Poryes, Рич Коррелл, Barry O'Brien
Композитор Джон Дебни
Детали фильма
Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 23 апреля 2009
Премьера в мире 8 апреля 2009
Дата выхода
|8 апреля 2009
|Россия
|6+
|25 июня 2009
|Австралия
|28 мая 2009
|Австрия
|AA
|11 июня 2009
|Бразилия
|1 мая 2009
|Великобритания
|4 июня 2009
|Германия
|7 мая 2009
|Дания
|8 мая 2009
|Испания
|7i
|1 мая 2009
|Италия
|8 апреля 2009
|Казахстан
|10 апреля 2009
|Румыния
|AP
|10 апреля 2009
|США
|8 апреля 2009
|Украина
|17 июня 2009
|Франция
MPAA G
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $155 650 401
Производство Walt Disney Pictures, It's a Laugh Productions, Millar Gough Ink
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Обновлено 12 ноября 2020
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