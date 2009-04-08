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Постер фильма Ханна Монтана: Кино
4.7
Ханна Монтана: Кино - Трейлер
Киноафиша Фильмы Ханна Монтана: Кино
4.7

Ханна Монтана: Кино

, 2009
Hannah Montana: The Movie
США / комедия, семейный, мюзикл / 18+
Трейлеры
Постер фильма Ханна Монтана: Кино
4.7
Ханна Монтана: Кино - Трейлер
Ханна Монтана: Кино  Трейлер

О фильме

Когда популярность Ханны Монтаны берет верх над жизнью Майли Стюарт, ее отец принимает решение совершить поездку в ее родной город Тенесси,чтобы понять какая перспектива имеет большее значение в жизни Майли.

В ролях

Майли Сайрус
Майли Сайрус
Miley
Тэйлор Свифт
Тэйлор Свифт
Эмили Осмент
Эмили Осмент
Лилли Траскотт
Тайра Бэнкс
Тайра Бэнкс
Мелора Хардин
Мелора Хардин
Билли Рэй Сайрус
Билли Рэй Сайрус
Robby Ray
Ванесса Уильямс
Ванесса Уильямс
Vita
Джейсон Эрлз
Jackson
Митчел Муссо
Oliver
Мойзес Ариас
Мойзес Ариас
Rico
Лукас Тилл
Лукас Тилл
Travis Brody
Марго Мартиндейл
Марго Мартиндейл
Ruby
Режиссер Питер Челсом
Сценарист Дэниэл Берендсен, Michael Poryes, Рич Коррелл, Barry O'Brien
Композитор Джон Дебни
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 23 апреля 2009
Премьера в мире 8 апреля 2009
Дата выхода
8 апреля 2009 Россия 6+
25 июня 2009 Австралия
28 мая 2009 Австрия AA
11 июня 2009 Бразилия
1 мая 2009 Великобритания
4 июня 2009 Германия
7 мая 2009 Дания
8 мая 2009 Испания 7i
1 мая 2009 Италия
8 апреля 2009 Казахстан
10 апреля 2009 Румыния AP
10 апреля 2009 США
8 апреля 2009 Украина
17 июня 2009 Франция
MPAA G
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $155 650 401
Производство Walt Disney Pictures, It's a Laugh Productions, Millar Gough Ink
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Рейтинг фильма

4.7
Оцените 16 голосов
4.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

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Ханна Монтана: Кино - Трейлер
Ханна Монтана: Кино Трейлер
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саундтрек фильма Ханна Монтана: Кино

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