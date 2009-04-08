Режу 5-литрушкам горлышки и засыпаю землей: урожай собираю уже через 7 дней (хватает до весны)

Педагоги назвали лучшую замену скучным букетам: что подарить на День учителя – 15+ крутых вариантов от 200 рублей

Золу от костра берегу как зеницу ока: осенью отсыпаю соседям и друзьям – экономлю нервы и пару тысяч рублей

Этот детектив из России снят так красиво, что «Гай Ричи облизнется»: 73 000+ зрителей поставили ему 7.2

Может дать фору даже Таносу: в «Стражах Галактики» было 3 злодея, и один из них — абсолютное зло

Прилучный променял «Мажора» на свежий боевик от НТВ — 4 тысячи зрителей уже на крючке, и снова 90-е в кадре

Наш любимый Шурик попал в «Магическую битву»? Угадайте 5 других персонажей великих советских фильмов по аниме-кадру (тест)

Дождались «Невский-8»? Пора и тест пройти: вспомните, из каких сезонов эти 5 кадров

Даже рейтинг 8,6 не помог: 5 сериалов Netflix, которые оборвали на самом интересном месте

«Тест! Это вам не картошку варить» — так что не торопитесь: угадайте, кто из героев «Девчат» говорил эти 6 фраз