Главному герою фильма пересаживают чужое сердце, после чего, спустя некоторое время, он начинает ощущать головные боли и видеть видения, сопровождающиеся сердечными приступами. Начатое расследование открывает тайну — герою пересадили сердце убитого человека, и оно настоятельно желает исполнения правосудия от своего нового носителя…
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