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Постер фильма Обличитель
5.7
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5.7

Обличитель

, 2009
Tell-Tale
США, Великобритания / драма, фантастика, триллер, ужасы / 18+
Постер фильма Обличитель
5.7

О фильме

Главному герою фильма пересаживают чужое сердце, после чего, спустя некоторое время, он начинает ощущать головные боли и видеть видения, сопровождающиеся сердечными приступами. Начатое расследование открывает тайну — герою пересадили сердце убитого человека, и оно настоятельно желает исполнения правосудия от своего нового носителя…

В ролях

Джош Лукас
Джош Лукас
Terry Bernard
Лина Хиди
Лина Хиди
Elizabeth Clemson
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Phillip Van Doren
Беатрис Миллер
Angela Bernard
Даллас Робертс
Даллас Робертс
The Surgeon
Джэми Харольд
Kevin Stanovich
Майкл Кеннет Уильямс
Майкл Кеннет Уильямс
Acherton
Пабло Шрайбер
Пабло Шрайбер
Bernard Cochius
Том Риис Фэррелл
Legethon
Ульрих Томсен
Ульрих Томсен
Doctor Lethe
Режиссер Майкл Куэста
Сценарист Dave Callaham, Эдгар По
Композитор Дэвид Бакли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 24 апреля 2009
Дата выхода
24 апреля 2009 Россия 16+
29 января 2010 Германия
24 апреля 2009 Казахстан
8 января 2010 Румыния
24 апреля 2009 США
24 апреля 2009 Украина
18 августа 2010 Франция
MPAA R
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $367 586
Производство Artina Films, Oceana Media Finance, Poe Boy Productions
Другие названия
Tell-Tale, Tell Tale, The Black Heart, Az áruló szív, Coração Negro, Corazón delator, Das schwarze Herz, Gammaz Kalp, Instinto de Vingança, Martyriara kardia, Mściwe serce, Poveste fatala, Srce kuca za osvetu, Transplantation, Μαρτυριάρα καρδιά, Обличитель

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 15 голосов
5.3 IMDb

Отзывы о фильме

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