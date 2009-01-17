«Дискредитация сериала»: «Невский-8» еще не вышел, а зрители уже спорят — зачем он вообще нужен?

Десятилетиями момент со Штирлицем на кладбище считали досадным ляпом: и только сейчас раскрылся истинный смысл

Фанаты спорят до сих пор: почему варги в «Хоббите» и «Властелине колец» словно из разных миров

«Зритель не пошел»: самый провальный советский фильм Михалкова россияне в один голос назвали «бессмертной классикой»

Она работала в «Конституционном суде» и никогда не была актрисой: история Катерины Матвеевны из «Белого солнца пустыни»

Хочется плакать не о своей жизни? Тогда включайте «Рамону» - мексиканский сериал в старых добрых традициях: все красиво и с любовью

Рейтинги врут: 10 самых недооцененных фильмов XXI из списка Time, которые стоит пересмотреть

Испания, Британия и Корея: эти 3 детективных сериала высоко оценили на IMDb, но вы могли их не заметить

Нашли 9 фильмов в духе «Достать ножи»: каждый кадр – искусство, а сюжет – та еще головоломка

Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»