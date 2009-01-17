Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Амрика
Постер фильма Амрика
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Амрика

Амрика

Amreeka 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Выиграв Зелёную карту (в ежегодной лотерее правительства США с целью разнообразить этнический состав иммигрантов) палестинка Муна вместе со своим сыном-подростком меняют место жительства с неспокойного Ближнего Востока на тихий пригород Чикаго. Здесь им предстоит испытать все тяготы жизни в иммиграции: трудности ассимиляции, предрассудки к лицам с арабской внешностью, узнать, что образование и опыт работы в родной стране в новой могут вовсе не приниматься в расчёт.

Амрика - трейлер
Амрика  трейлер
Страна США / Канада
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 17 января 2009
Дата выхода
17 января 2009 Россия 12+
17 января 2009 Казахстан
17 января 2009 Украина
17 июня 2009 Франция
MPAA PG-13
Сборы в мире $2 176 304
Производство National Geographic Entertainment, Imagenation Abu Dhabi FZ, Levantine Entertainment
Другие названия
Amreeka, Amerrika, Amerikka, Willkommen in Amerika, Амрика
Режиссер
Шерин Дабис
Шерин Дабис
В ролях
Хиам Аббасс
Хиам Аббасс
Алиа Шокат
Алиа Шокат
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Амрика
Любовь в пустыне 5.7
Любовь в пустыне (2013)
Рай сегодня 7.4
Рай сегодня (2005)
Грани любви 6.6
Грани любви (2022)
Герника 5.8
Герника (2016)
Аджами 6.9
Аджами (2009)
Лимонное дерево 7.4
Лимонное дерево (2008)
Божественное вмешательство 6.6
Божественное вмешательство (2002)
Аризонская мечта 6.8
Аризонская мечта (1993)
Первая корова 7.2
Первая корова (2019)
Неровная земля 5.3
Неровная земля (2016)
Противный ребёнок 5.7
Противный ребёнок (2015)
Шаги в ночи 6.3
Шаги в ночи (2013)

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 11 голосов
7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Амрика - трейлер
Амрика Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
«Дискредитация сериала»: «Невский-8» еще не вышел, а зрители уже спорят — зачем он вообще нужен?
Десятилетиями момент со Штирлицем на кладбище считали досадным ляпом: и только сейчас раскрылся истинный смысл
Фанаты спорят до сих пор: почему варги в «Хоббите» и «Властелине колец» словно из разных миров
«Зритель не пошел»: самый провальный советский фильм Михалкова россияне в один голос назвали «бессмертной классикой»
Она работала в «Конституционном суде» и никогда не была актрисой: история Катерины Матвеевны из «Белого солнца пустыни»
Хочется плакать не о своей жизни? Тогда включайте «Рамону» - мексиканский сериал в старых добрых традициях: все красиво и с любовью
Рейтинги врут: 10 самых недооцененных фильмов XXI из списка Time, которые стоит пересмотреть
Испания, Британия и Корея: эти 3 детективных сериала высоко оценили на IMDb, но вы могли их не заметить
Нашли 9 фильмов в духе «Достать ножи»: каждый кадр – искусство, а сюжет – та еще головоломка
Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»
Три мини-сериала февраля, которые можно проглотить за выходные
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше