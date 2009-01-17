Отзывы о фильме
Выиграв Зелёную карту (в ежегодной лотерее правительства США с целью разнообразить этнический состав иммигрантов) палестинка Муна вместе со своим сыном-подростком меняют место жительства с неспокойного Ближнего Востока на тихий пригород Чикаго. Здесь им предстоит испытать все тяготы жизни в иммиграции: трудности ассимиляции, предрассудки к лицам с арабской внешностью, узнать, что образование и опыт работы в родной стране в новой могут вовсе не приниматься в расчёт.
|17 января 2009
|Россия
|12+
|17 января 2009
|Казахстан
|17 января 2009
|Украина
|17 июня 2009
|Франция