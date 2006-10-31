Магический баритон этого выдающегося певца определил «стандарт качества» для Дэйвида Сильвиана, Марка Элмонда и Дэйвида Боуи. Группа Radiohead постоянно вдохновлялись его сочинениями при записи эпохального альбома «OK Computer». Влияние, которое оказал на современную музыкальную культуру Скотт Уокер – огромно, но при этом, блистательный артист - фактически незнаком рядовому слушателю. Картина, которая предлагается вашему вниманию, попробует исправить это досадное недоразумение и впервые познакомить зрителей с этим загадочным человеком. На пике славы Скотт Уокер переехал в Англию, пополнив ряды знаменитых обританившихся американцев, среди которых оказались Стэнли Кубрик и Терри Гиллиам.

Познав ошеломляющую славу в шестидесятые и холодное равнодушие публики в семидесятые, Уокер на долгие годы исчез со сцены, добровольно избрав жизнь затворника. Он записывает душераздирающие альбомы раз в десятилетие, не выступает с гастролями и практически не дает интервью.