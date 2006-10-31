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Постер фильма Скотт Уокер – человек XXX века
6.6
Киноафиша Фильмы Скотт Уокер – человек XXX века
6.6

Скотт Уокер – человек XXX века

, 2006
Scott Walker: 30 Century Man
США, Великобритания / документальный, мюзикл / 18+
Постер фильма Скотт Уокер – человек XXX века
6.6

Причины посмотреть

О фильме

Стивен Кижак известен как создатель – автор сценария, режиссер и продюсер – романтической художественной ленты Never Met Picasso (1996); награжден большим призом жюри за выдающийся сценарий на фестивале L.A.Outfest (медиафестиваль геев и лесбиянок) в 1997 г.

Магический баритон этого выдающегося певца определил «стандарт качества» для Дэйвида Сильвиана, Марка Элмонда и Дэйвида Боуи. Группа Radiohead постоянно вдохновлялись его сочинениями при записи эпохального альбома «OK Computer». Влияние, которое оказал на современную музыкальную культуру Скотт Уокер – огромно, но при этом, блистательный артист - фактически незнаком рядовому слушателю. Картина, которая предлагается вашему вниманию, попробует исправить это досадное недоразумение и впервые познакомить зрителей с этим загадочным человеком. На пике славы Скотт Уокер переехал в Англию, пополнив ряды знаменитых обританившихся американцев, среди которых оказались Стэнли Кубрик и Терри Гиллиам.

Познав ошеломляющую славу в шестидесятые и холодное равнодушие публики в семидесятые, Уокер на долгие годы исчез со сцены, добровольно избрав жизнь затворника. Он записывает душераздирающие альбомы раз в десятилетие, не выступает с гастролями и практически не дает интервью.

В ролях

Дэймон Олбарн
Марк Элмонд
Дэвид Бейтс
Дэвид Боуи
Дэвид Боуи
Аль Кларк
Джарвис Коккер
Self
Роб Эллис
Сара Кестелмен
Narrator
Arnie Potts
Self - Scott Walker mega-fan
Скотт Уокер
Self
The Walker Brothers
Themselves
Лулу
Self
Режиссер Стивен Киджак
Композитор Скотт Уокер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 31 октября 2006
Дата выхода
7 марта 2009 Россия 16+
27 апреля 2007 Великобритания
8 июня 2007 Ирландия
7 марта 2009 Казахстан
27 февраля 2009 США
7 марта 2009 Украина
13 января 2010 Япония
Бюджет $500 000
Сборы в мире $69 521
Производство British Broadcasting Corporation (BBC), Missing in Action Films, Verve Pictures
Другие названия
Scott Walker: 30 Century Man, Scott Walker, oman tien kulkija, Scott Walker, på sin egen väg, Scott Walker: Ο άνθρωπος του 30ου αιώνα, Скотт Уокер: Человек ХХХ столетия, スコット・ウォーカー 30世紀の男, 斯科特．沃克传, 萬世歌王

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 13 голосов
7.2 IMDb

Отзывы о фильме

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