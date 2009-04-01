Азалия Викторовна, или просто Заза, приезжает в Москву навестить сына, семнадцатилетнего студента Никиту. Волею обстоятельств на вокзале она встречается с молодым гламурным Антоном, а несколько позже выясняется, что он живет по соседству с Никитой. Однако, добравшись наконец до его жилища, Заза попадает в разгар шумной вечеринки — Никита вовсю отмечает день рождения и совсем забыл про приезд матери. Более того — стыдится её в обществе товарищей. Заза злится на неблагодарного сына, ради которого стольким пожертвовала, однако у Антона совершенно иной взгляд на обстоятельства. Ведь любовь — еще не повод приковать мужчину на веки. И уж тем более — портить праздник.



Антон учится в том ВУЗе, который так и не закончила Заза много лет назад, забеременев. А преподаватель у него — её бывший близкий друг, Сергей Юрлов. Отец Никиты. Азалия и Антон постепенно увлекаются друг другом. Оба погружаются в мир любовных увлечений и экспериментов. Но конец всему положит Никита, который сообщит другу семьи, дяде Севе, что Заза «загуляла» с молодым. Мир необычайно тесен, но дети и родители как будто живут в разных измерениях. Наши судьбы сплетаются причудливым образом — чтобы потом мы оказались вдали от тех, кто нам дорог. И только время всё расставляет на места.