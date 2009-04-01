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Заза

Zaza 18+
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О фильме

Азалия Викторовна, или просто Заза, приезжает в Москву навестить сына, семнадцатилетнего студента Никиту. Волею обстоятельств на вокзале она встречается с молодым гламурным Антоном, а несколько позже выясняется, что он живет по соседству с Никитой. Однако, добравшись наконец до его жилища, Заза попадает в разгар шумной вечеринки — Никита вовсю отмечает день рождения и совсем забыл про приезд матери. Более того — стыдится её в обществе товарищей. Заза злится на неблагодарного сына, ради которого стольким пожертвовала, однако у Антона совершенно иной взгляд на обстоятельства. Ведь любовь — еще не повод приковать мужчину на веки. И уж тем более — портить праздник.

Антон учится в том ВУЗе, который так и не закончила Заза много лет назад, забеременев. А преподаватель у него — её бывший близкий друг, Сергей Юрлов. Отец Никиты. Азалия и Антон постепенно увлекаются друг другом. Оба погружаются в мир любовных увлечений и экспериментов. Но конец всему положит Никита, который сообщит другу семьи, дяде Севе, что Заза «загуляла» с молодым. Мир необычайно тесен, но дети и родители как будто живут в разных измерениях. Наши судьбы сплетаются причудливым образом — чтобы потом мы оказались вдали от тех, кто нам дорог. И только время всё расставляет на места.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 1 апреля 2009
Дата выхода
1 апреля 2009 Россия 16+
8 апреля 2010 Казахстан
8 апреля 2010 Украина
Производство Студия Продюсерского Кино
Другие названия
Zaza, Заза, 寻爱
Режиссер
Андрей Силкин
В ролях
Евгения Дмитриева
Евгения Дмитриева
Андрей Щипанов
Ксения Бородина
Аня Куликова
Артём Григорьев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
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