«Сон – это маленькая смерть. Жизнь – это большой сон».

У немолодого психоаналитика Андрея Дмитриевича Корабельникова в жизни все размерено и предсказуемо – рабочие будни и одинокие холостяцкие вечера сменяют друг друга, не оставляя в душе следа. Все меняется, когда на прием к нему приходит удивительно красивая, и одновременно необычная девушка, рассказывающая о своих снах. С этого момента Андрей Дмитриевич попадает в вереницу запутанных непрекращающихся событий, которые невозможно отличить от реальности, где его неизменно сопровождает таинственная пациентка. Она уверяет Андрея Дмитриевича, что они друг другу снятся, и мир устроен вовсе не так, как он привык думать. Сперва Корабельников пытается постигнуть границы состояний, в которых оказывается, руководствуясь своими профессиональными знаниями и скепсисом врача, но постепенно начинает понимать две вещи: нет границы между сном и бодрствованием, есть лишь череда сновидений; и ему не так уж важно, где он находится, лишь бы эта девушка была рядом.