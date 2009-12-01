Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сны?

Сны?

18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

«Сон – это маленькая смерть. Жизнь – это большой сон».

У немолодого психоаналитика Андрея Дмитриевича Корабельникова в жизни все размерено и предсказуемо – рабочие будни и одинокие холостяцкие вечера сменяют друг друга, не оставляя в душе следа. Все меняется, когда на прием к нему приходит удивительно красивая,  и одновременно необычная девушка, рассказывающая о своих снах. С этого момента Андрей Дмитриевич попадает в вереницу запутанных непрекращающихся событий, которые невозможно отличить от реальности, где его неизменно сопровождает таинственная пациентка. Она уверяет Андрея Дмитриевича, что они друг другу снятся, и мир устроен вовсе не так, как он привык думать. Сперва Корабельников пытается постигнуть границы состояний, в которых оказывается, руководствуясь своими профессиональными знаниями и скепсисом врача, но постепенно начинает понимать две вещи: нет границы между сном и бодрствованием, есть лишь череда сновидений; и ему не так уж важно, где он находится, лишь бы эта девушка была рядом.

Сны? - трейлер
Сны?  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 1 декабря 2009
Дата выхода
1 декабря 2009 Россия 12+
1 декабря 2009 Казахстан
1 декабря 2009 Украина
Режиссер
Владимир Ракша
Владимир Ракша
В ролях
Диана Дэлль
Василий Стоноженко
Алик Гульханов
Александр Новиков
Александр Новиков
Сергей Вольхин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Отзывы о фильме

Трейлеры фильма Все трейлеры
Сны? - трейлер
Сны? Трейлер
Кадры из фильма
