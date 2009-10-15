Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убежище» 1
Постер мультфильма Астробой
Рейтинг IMDb: 6.3
Астробой

Astro Boy 18+
Действие мультфильма разворачивается в космосе далекого будущего. Гениальный ученый-инженер, оплакивающий скоропостижную гибель своего единственного сына, создает по его образу киборга Тоби. До поры, до времени робот не подозревает, что он – не настоящий мальчик. Однако когда правда о его происхождении становится известна, Тоби решает покинуть своего названного отца и устремляется на Землю, которая давно превратилась в гигантскую свалку мусора.

  • Мультфильм создавался по мотивам популярной одноименной японской манги и телефильмов. Один из персонажей картины – ученый в лаборатории – похож на создателя оригинального “Астробоя” Осаму Тэдзуки: как и Тэдзуки, он носит очки в роговой оправе и берет.
  • Непосредственно в Японии мультфильм успеха не имел: он занял последние строчки в рейтинге премьер в неделю релиза.
  • В одной из сцен можно заметить плакат с изображением Владимира Ильича Ленина с надписью “Lenin”.
  • Изначально Кору должна была озвучить Скарлетт Йоханссон, но в итоге ее по неразглашенным причинам заменили на Кристен Белл.
  • В мультфильме можно несколько раз заметить упоминание трех законов робототехники.
  • Режиссером мультфильма мог стать Брэд Берд.

События в мультфильме разворачиваются в футуристическом Метрополисе, где талантливый ученый создал юного робота, наделенного огромной силой, на замену потерянному сыну. Однако робот Астробой не смог оправдать ожидания создателя, поэтому он отправляется на поиски признания. Познав предательство и поучаствовав в гладиаторских боях, он возвращается домой, чтобы спасти родной город и примириться с отвергнувшим его человеком.

Астробой - дублированный трейлер
Астробой  дублированный трейлер
Страна Гонконг / США / Япония
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 26 ноября 2009
Премьера в мире 15 октября 2009
Дата выхода
22 октября 2009 Россия Парадиз 12+
15 октября 2009 Австралия
22 октября 2009 Беларусь
15 октября 2009 Бельгия 6
12 июня 2011 Бразилия
5 февраля 2010 Великобритания
22 июля 2010 Германия
22 июля 2010 Греция
23 октября 2009 Дания
5 февраля 2010 Ирландия
24 сентября 2010 Испания A
22 октября 2009 Казахстан
23 октября 2009 Китай
23 октября 2009 Мексика
22 октября 2009 Нидерланды
21 января 2010 Новая Зеландия PG
23 октября 2009 США
23 октября 2009 Тайвань
22 октября 2009 Украина
9 декабря 2009 Франция
13 января 2010 Южная Корея
MPAA PG
Бюджет $65 000 000
Сборы в мире $39 886 986
Производство Endgame Entertainment, Imagi Animation Studios, Imagi Crystal
Другие названия
Astro Boy, Astroboy, Астробой, Astro, Astro Boy - Der Film, Astro dečak, Astro vaikis, Atom, Atom: アトム, Siêu nhí Astro, Tähepoiss, 原子小金刚, 原子小金剛, 铁臂阿童木, 阿童木
Режиссер
Дэвид Бауэрс
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Фредди Хаймор
Фредди Хаймор
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Билл Найи
Билл Найи
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Все актеры и съемочная группа
6.5
6.3 IMDb
Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Астробой - дублированный трейлер
Астробой Дублированный трейлер
Астробой - отрывок 1
Астробой Отрывок 1
Кадры из мультфильма
