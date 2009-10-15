Действие мультфильма разворачивается в космосе далекого будущего. Гениальный ученый-инженер, оплакивающий скоропостижную гибель своего единственного сына, создает по его образу киборга Тоби. До поры, до времени робот не подозревает, что он – не настоящий мальчик. Однако когда правда о его происхождении становится известна, Тоби решает покинуть своего названного отца и устремляется на Землю, которая давно превратилась в гигантскую свалку мусора.