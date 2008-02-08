Суши girl, 2008

«Убитая» изменой бойфренда, Эбби и сама не могла объяснить, как очутилась в Токио. Одинокая и потерянная в чужом городе, она не спешит обратно домой. Новые яркие впечатления помогут заглушить боль предательства и начать жизнь с «чистого листа». От нечего делать Эбби устраивается на работу в ресторанчик, где гостям предлагают попробовать самый изысканный суп рамен. Видя, какой магический эффект оказывает этот суп на посетителей, она мечтает научиться искусству приготовления этого супа. Она умоляет гениального повара – сушиста, взрывного и тираничного японца, взять ее в ученицы. Капризный японец вдоволь поизмывается над Эбби, но откроет ей главный секрет: главный ингредиент супа - это целая вселенная чувств, подаренная поваром каждому посетителю.