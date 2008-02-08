Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Суши girl Суши girl
Киноафиша Фильмы Суши girl
The Ramen Girl

Суши girl, 2008

2008 / США
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Американка Эбби приезжает к своему бойфренду Итану в Токио, но вскоре узнает, что он ей изменяет. Эбби оказывается брошенной, в незнакомой стране, без знания языка и средств к существованию. В расстроенных чувствах она случайно забредает в ресторанчик, где пробует лапшу, которая - о, чудо -  заставляет ее забыть о своих горестях и снова почувствовать себя счастливой. Девушка решает стать ученицей шеф-повара, чтобы научиться готовить это удивительное блюдо.

  • Фильм ознаменовал собой веху в эволюции представлений о Японии в американской массовой культуре. Он был снят в Японии и с японскими персонажами, которые говорят по-японски, а не на ломаном английском. 
  • В городе Эль-Кахон есть ресторан “Суши girl” (Ramen Girl), названный в честь этого фильма,.  В нем подавали лапшу “Богиня Рамен”, которую училась готовить главная героиня. 
  • Мастера сыграл Цутоми Ямадзаки, который сыграл Горо в фильме “Одуванчик”, также рассказывающем о лапшичной. 
  • В нескольких сценах можно заметить, как персонажи снимают обувь перед тем, как войти в помещение. На этом сделан особый акцент, поскольку фильм является совместным американо-японским проектом, но в США не принято снимать обувь в доме. Согласно же японскому обычаю, дом внутри считается “чистым”, а все, что снаружи - “не чистым”. Носить обувь в чужом доме - очень неуважительно.

«Убитая» изменой бойфренда, Эбби и сама не могла объяснить, как очутилась в Токио. Одинокая и потерянная в чужом городе, она не спешит обратно домой. Новые яркие впечатления помогут заглушить боль предательства и начать жизнь с «чистого листа». От нечего делать Эбби устраивается на работу в ресторанчик, где гостям предлагают попробовать самый изысканный суп рамен. Видя, какой магический эффект оказывает этот суп на посетителей, она мечтает научиться искусству приготовления этого супа. Она умоляет гениального повара – сушиста, взрывного и тираничного японца, взять ее в ученицы. Капризный японец вдоволь поизмывается над Эбби, но откроет ей главный секрет: главный ингредиент супа - это целая вселенная чувств, подаренная поваром каждому посетителю.

6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 17 января 2009
Премьера онлайн 10 августа 2009
Премьера в мире 8 февраля 2008
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик Люксор
Бюджет $32 000 000
Режиссер
Роберт Аллан Экерман
В ролях
Бриттани Мерфи
Бриттани Мерфи
Тошиюки Нишида
Тэмми Бланчард
Кимико Йо
Мария Абе
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Не подавай виду
Не подавай виду (2013)
4.5833335
Безудержная
Безудержная (2010)
6.5384617
Напротив по коридору
Напротив по коридору (2009)
6
Любовь и другие катастрофы
Любовь и другие катастрофы (2006)
6.8
Маленькая черная книжка
Маленькая черная книжка (2004)
5.285714
Молодожены
Молодожены (2003)
7.4
Городские девчонки
Городские девчонки (2002)
6
Мальчики в моей жизни
Мальчики в моей жизни (2001)
7.0666666
Таллула
Таллула (2016)
6.7272725
Возвращение домой
Возвращение домой (2014)
6.9333334
Объединенная Красная армия
Объединенная Красная армия (2007)
6.8
Бестолковые
Бестолковые (1995)
6.818182
Фильм находится в подборках
Фильмы про рестораны Фильмы про рестораны
Фильмы про еду и кулинарное искусство Фильмы про еду и кулинарное искусство
Постер фильма Суши girl 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Суши girl смотреть онлайн

Суши girl

Похожие фильмы онлайн

Напротив по коридору
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Астрал 5. Красная дверь
Астрал 5. Красная дверь
2023, США, ужасы
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Related video
Этот знак Зодиака в ближайшее время ждет судьбоносная встреча: все изменится
В СССР такое было немыслимо: как вышло, что известный актер женился 15 раз
Народ в смятении: Щербакова после страшной болезни впервые вышла на лед
Заменила ему маму: Пегова после развода связалась с молодым актером
Эти советские киношедевры официально запретили смотреть в России
Объявился «тайный муж» Фриске: отец певицы сообщил о неожиданной встрече
В смерти Веры Васильевой есть как минимум одна странность: проговорилась дочь
В 90-е никто не пошел на «Брата» в кинотеатр: причина сейчас малопонятная
Тест: насколько вы доверяете суевериям?
Изменился не только нос: хирург вывел Арзамасову на чистую воду
«Светлая память»: семья звезды «Идиота» осиротела дважды
Эта фраза вызывает нервный тик у иностранцев: все говорят без задней мысли
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше