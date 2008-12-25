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Операция "Валькирия", 2008

2008 / США / Германия
7.5 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Во время Второй мировой войны, когда ситуация меняется в пользу союзников, группа высокопоставленных немецких офицеров и политиков решает свергнуть нацистский режим до того, как страна окажется в руинах. С этой целью полковник Клаус фон Штауффенберг, армейский офицер и любимец фюрера, убежденный, что он должен спасти Германию от Гитлера, начинает разработку операции “Валькирия”: когда он избавится от диктатора, его товарищи должны захватить контроль над Берлином  и взять управление страной в свои руки, сдавшись на милость союзных войск. Каждый из участников операции ходит по лезвию бритвы, рискуя собой и своей семьей…

  • Филипп фон Шультесс, который играет в этом фильме помощника Трескова, является внуком Клауса Шенка, Графа фон Штауффенберга. Таким образом, графиня Нина фон Штауффенберг, одна из героинь фильма, беременна будущей матерью фон Шультесса.
  • Первоначально министерство обороны Германии не разрешило создателям устроить съемки на Бендлерблоке, где расстреляли Шенка. Вся съемочная группа начинала каждую ночь съемок с минуты тишины, посвященной памяти фон Штауффенберга.
  • Дэвид Бамбер, сыгравший Гитлера, это единственный актер родом не из Германии, говорящий с немецким акцентом. Хотя фильм полностью англоязычный, создатели чувствовали, что зрителей смутит фюрер, говорящий на хорошем английском.

История немецкого офицера, который пытался осуществить заговор, с целью свержения Гитлера с власти.

7.5 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 29 января 2009
Премьера онлайн 1 апреля 2021
Премьера в мире 25 декабря 2008
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Брайан Сингер
Брайан Сингер
В ролях
Том Круз
Том Круз
Стивен Фрай
Стивен Фрай
Кэрис ван Хаутен
Кэрис ван Хаутен
Томас Кречман
Томас Кречман
Билл Найи
Билл Найи
Все актеры и съемочная группа
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Операция

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В душе режиссера Брайана Сингера тема национал-социализма животрепещет уже по меньшей мере второе десятилетие. «Способный ученик», снятый по новелле Стивена Кинга, красочно рисовал роль старого нациста, сыгранного Иэном МакКелленом, в становлении современного юного негодяя. «Люди Икс» начинались с эпизода в немецком концлагере, – и, кстати, эпизод этот был связан с детством героя, которого сыграл снова Иэн МакКеллен. «Операция “Валькирия”»…
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