Операция "Валькирия", 2008

Во время Второй мировой войны, когда ситуация меняется в пользу союзников, группа высокопоставленных немецких офицеров и политиков решает свергнуть нацистский режим до того, как страна окажется в руинах. С этой целью полковник Клаус фон Штауффенберг, армейский офицер и любимец фюрера, убежденный, что он должен спасти Германию от Гитлера, начинает разработку операции “Валькирия”: когда он избавится от диктатора, его товарищи должны захватить контроль над Берлином и взять управление страной в свои руки, сдавшись на милость союзных войск. Каждый из участников операции ходит по лезвию бритвы, рискуя собой и своей семьей…