Нью-Йорк, я люблю тебя, 2008

Французский продюсер и сорежиссер проекта "Париж, я люблю тебя" Эммануэль Бенбихи решил, что не один Город Света достоин любви.

Новая лента включает в себя 12 корортких, но ярких историй, исполненных в разных жанрах - триллере, мелодраме, комедии. Во вотором фильме будущей трилогии меняется подача материала: в отличие от "Парижа", "Нью-Йорк" зрители будут смотреть как единое повествование и лишь из финальных титров узнают, кому из режиссеров какой сегмент принадлежит.