Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехавшая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Нью-Йорк, я люблю тебя Нью-Йорк, я люблю тебя
Киноафиша Фильмы Нью-Йорк, я люблю тебя
New York, I Love You

Нью-Йорк, я люблю тебя, 2008

2008 / США / Франция
7.2 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть О фильме

Французский продюсер и сорежиссер проекта "Париж, я люблю тебя" Эммануэль Бенбихи решил, что не один Город Света достоин любви.

Новая лента включает в себя 12 корортких, но ярких историй, исполненных в разных жанрах - триллере, мелодраме, комедии. Во вотором фильме будущей трилогии меняется подача материала: в отличие от "Парижа", "Нью-Йорк" зрители будут смотреть как единое повествование и лишь из финальных титров узнают, кому из режиссеров какой сегмент принадлежит.

Французский продюсер и сорежиссер проекта "Париж, я люблю тебя" Эммануэль Бенбихи решил, что не один Город Света достоин любви.

Новая лента включает в себя 12 коротких, но ярких историй, исполненных в разных жанрах - триллере, мелодраме, комедии. Во вотором фильме будущей трилогии меняется подача материала: в отличие от "Парижа", "Нью-Йорк" зрители будут смотреть как единое повествование и лишь из финальных титров узнают, кому из режиссеров какой сегмент принадлежит.

7.2 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 29 октября 2009
Премьера в мире 6 сентября 2008
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Айван Аттал
В ролях
Орландо Блум
Орландо Блум
Оливия Тирлби
Оливия Тирлби
Итан Хоук
Итан Хоук
Натали Портман
Натали Портман
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Берлин, я люблю тебя
Берлин, я люблю тебя (2018)
6.214286
Про Любовь
Про Любовь (2015)
6.5
Рио, я люблю тебя
Рио, я люблю тебя (2014)
6.7
10 мгновений судьбы
10 мгновений судьбы (2013)
5.4
Гавана, я люблю тебя
Гавана, я люблю тебя (2012)
6.5
Шанхай, я люблю тебя (2011)
0
Влюбленные
Влюбленные (2011)
7.8
Пазл любви
Пазл любви (2010)
6.1
Революция, я люблю тебя!
Революция, я люблю тебя! (2010)
5.181818
Москва, я люблю тебя!
Москва, я люблю тебя! (2010)
5.4117646
Париж, я люблю тебя
Париж, я люблю тебя (2006)
7.064935
Повесть о любви и тьме
Повесть о любви и тьме (2015)
6.3
Фильм находится в подборках
Фильмы похожие на «Старый Новый год» Фильмы похожие на «Старый Новый год»
Фильмы похожие на «Реальная любовь» Фильмы похожие на «Реальная любовь»
Постер фильма Нью-Йорк, я люблю тебя 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Нью-Йорк, я люблю тебя смотреть онлайн

Нью-Йорк, я люблю тебя

Похожие фильмы онлайн

Берлин, я люблю тебя
 
Про Любовь
 
Рио, я люблю тебя
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Кристина Круглая 5 марта 2023, 19:04
Только СВEЖИЕ КЛАДЫ на KRAKEN 2krn(ставим точку)me ИCПОЛЬЗУЙТЕ ВПH. По всем горoдам РФ!
Отзывы Написать
27 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
трейлер 2
Трейлер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Приложение киноафиши