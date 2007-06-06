Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Адвокат террора
Постер фильма Адвокат террора
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Адвокат террора

Адвокат террора

Avocat de la terreur, L' 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Во время войны в Алжире, молодой адвокат Верже поддерживает и защищает алжирскую террористку Джамилю Бухиред, обвиненную в подготовке серии взрывов в кафе. Верже добивается ее освобождения, женится на ней, и от этого брака рождается двое детей. Внезапно, на вершине свей карьеры, Верже на 8 лет исчезает без следа. И снова появляется, чтобы, шокируя общественность, раз за разом вставать на защиту всевозможных террористов, начиная с Магдалены Копп, Анис Нассаше, "Шакала" Карлоса, и заканчивая таким чудовищем, как нацист Клаус Барбье, по прозвищу "Лионский мясник".
Страна Франция
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 6 июня 2007
Дата выхода
19 февраля 2009 Россия Кино без границ
19 февраля 2009 Беларусь
19 февраля 2009 Казахстан
6 июня 2007 Канада 14A
7 декабря 2007 Норвегия
19 февраля 2009 Украина
6 июня 2007 Франция
Сборы в мире $1 086 656
Производство La Sofica Uni Etoile 3, Canal+, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
L'avocat de la terreur, O Advogado do Terror, Terror's Advocate, A terror ügyvédje, Adwokat terroru, Djævlens advokat, Djävulens advokat, Djevelens advokat - Jacques Verges, El abogado del terror, Im Auftrag des Terrors, L'advocat del terror, L'avvocato del terrore, O dikigoros tou diavolou, O dikigoros tou tromou, Paholaisen asianajaja, Terorov advokat, Адвокат террора, 恐怖主义者的律师, 恐怖分子辩护人, 拥恐份子
Режиссер
Барбет Шредер
Барбет Шредер
В ролях
Жак Верже
Бассам Абу Шариф
Клаус Барби
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Адвокат террора
Досточтимый В. 7.1
Досточтимый В. (2017)
Молодой Карл Маркс 6.6
Молодой Карл Маркс (2017)
21 ночь с Патти 6.2
21 ночь с Патти (2015)
Фавориты луны 7.0
Фавориты луны (1984)
Если бы Дон-Жуан был женщиной… 5.1
Если бы Дон-Жуан был женщиной… (1973)

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
От создателей «Первого отдела» и «Шефа»: что известно о новом сериале о бойцах ФСБ – основан на реальных событиях
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше