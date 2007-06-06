Во время войны в Алжире, молодой адвокат Верже поддерживает и защищает алжирскую террористку Джамилю Бухиред, обвиненную в подготовке серии взрывов в кафе. Верже добивается ее освобождения, женится на ней, и от этого брака рождается двое детей. Внезапно, на вершине свей карьеры, Верже на 8 лет исчезает без следа. И снова появляется, чтобы, шокируя общественность, раз за разом вставать на защиту всевозможных террористов, начиная с Магдалены Копп, Анис Нассаше, "Шакала" Карлоса, и заканчивая таким чудовищем, как нацист Клаус Барбье, по прозвищу "Лионский мясник".
ПроизводствоLa Sofica Uni Etoile 3, Canal+, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
L'avocat de la terreur, O Advogado do Terror, Terror's Advocate, A terror ügyvédje, Adwokat terroru, Djævlens advokat, Djävulens advokat, Djevelens advokat - Jacques Verges, El abogado del terror, Im Auftrag des Terrors, L'advocat del terror, L'avvocato del terrore, O dikigoros tou diavolou, O dikigoros tou tromou, Paholaisen asianajaja, Terorov advokat, Адвокат террора, 恐怖主义者的律师, 恐怖分子辩护人, 拥恐份子