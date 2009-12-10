Бубен, барабан, 2009

45-летняя Екатерина живет в провинциальном шахтерском городке. Жизнь давно не балует героиню разнообразием и свежими впечатлениями – она живет в общежитии, работает за гроши в местной библиотеке, а свободное время проводит с больным отцом или единственной близкой подругой. Серые будни немного скрашивают неловкие ухаживания давнего поклонника Кати, стоматолога Игоря, но и они не в силах развеять беспросветную тоску. Екатерина ждет большой любви, урагана чувств, и его приносит с собой заезжий морской офицер. Женское счастье библиотекарши оказывается недолгим – вскоре красавец-моряк бросает ее ради другой. Раненная в самое сердце, женщина решается на жестокую месть…