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Бубен, барабан Бубен, барабан
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Бубен, барабан, 2009

2009 / Россия
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

45-летняя Екатерина живет в провинциальном шахтерском городке. Жизнь давно не балует героиню разнообразием и свежими впечатлениями – она живет в общежитии, работает за гроши в местной библиотеке, а свободное время проводит с больным отцом или единственной близкой подругой. Серые будни немного скрашивают неловкие ухаживания давнего поклонника Кати, стоматолога Игоря, но и они не в силах развеять беспросветную тоску. Екатерина ждет большой любви, урагана чувств, и его приносит с собой заезжий морской офицер. Женское счастье библиотекарши оказывается недолгим – вскоре красавец-моряк бросает ее ради другой. Раненная в самое сердце, женщина решается на жестокую месть…

  • Названием для фильма послужили слова, которые по совету главной героини произносит ее больной отец во время приступов сильного сердцебиения. 
  • Фильм был снят в городах Донской, Новомосковск и Кимовск Тульской области. 
  • В картине полностью отсутствует какое-либо музыкальное сопровождение. 
  • Фильм был отмечен целым рядом престижных премий. Среди них – «Серебряный леопард» Международного фестиваля в Локарно, национальная кинонаграда «Золотой орел», приз «За режиссуру» фестиваля восточноевропейского кино в Коттбусе.
  • Многие зрители отметили, что неоднозначный персонаж актера Дмитрия Куличкова внешне похож на Владимира Путина, но режиссёр назвал такую политическую трактовку “паразитическим смыслом”. 
  • Василий Корецкий из издания “TimeOut Москва” заявил, что у фильма схожая проблематика с пьесой Антона Чехова “Вишневый сад”. 
  • Главная героиня зачитывает школьникам стихотворение “Завет” Редьярда Киплинга.

Катя, 45-летняя заведующая библиотеки, влюбляется в моряка. Однако тот уходит от Кати к ее лучшей подруге. Получив в наследство от отца квартиру, Катя готова отдать ее тому, кто убьет подругу, отнявшую у нее любимого.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 10 декабря 2009
Премьера в мире 10 декабря 2009
Возраст 16+
Прокатчик CP Classic
Режиссер
Алексей Мизгирев
Алексей Мизгирев
В ролях
Елена Лядова
Елена Лядова
Наталья Негода
Наталья Негода
Любомирас Лауцявичус
Дмитрий Куличков
Дмитрий Куличков
Сергей Неудачин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бубен, барабан 1 постер
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Бубен, барабан

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 16:01
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