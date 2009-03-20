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Люблю тебя, чувак Люблю тебя, чувак
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I Love You, Man

Люблю тебя, чувак, 2009

2009 / США
7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Питер, успешный агент по недвижимости, делает предложение своей возлюбленной Зои, но сталкивается с неожиданной проблемой - у него нет настоящего друга, которому можно было бы доверить должность шафера на свадьбе. Питер в срочном порядке начинает искать достойного кандидата и вскоре знакомится с отличным парнем Сидни. Несмотря на то, что Сидни - полная противоположность Питера, они становятся лучшими друзьями. Но вот незадача: общаясь с новым другом, Питер понимает, что идея жениться больше не кажется ему такой привлекательной.

  • Фотография Питера в постели для рекламного щита была взята из фотосессии Пола Радда для журнала “Rolling Stone” в 2006 году.
  • Оригинальный сценарий, носивший название “Давай будем друзьями” пролежал на полке целых одиннадцать лет. 
  • Сидни дает своей собаке кличку Анвар Садат, поскольку она, по его словам, выглядит в точности как экс-президент Египта. Этот эпизод вызвало сильное недовольство со стороны дочери покойного египетского политика, которая сочла это оскорблением его памяти и обратилась с судебным иском в адрес создателей фильма.
  • Дж. К. Симмонс, который играет отца персонажа Пола Радда, на самом деле всего лишь на 14 лет старше актера. 
  • Лу Ферриньо, особняк которого пытается продать главный герой, - известный бодибилдер, который дважды выигрывал титул “Мистер Вселенная”, сыграл Халка в оригинальном сериале 1978 года и озвучивал этого персонажа во всех последующих проектах.

Перед свадьбой Питер понимает, что не может найти ни одного кандидата на роль шафера – у него вообще нет близких друзей. Чтобы не сорвать свадьбу, он решает срочно найти лучшего друга. Но мужская дружба – это рок, пиво и стриптиз-бары… Понравится ли это невесте Питера?

7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 13 августа 2009
Премьера онлайн 30 сентября 2016
Премьера в мире 20 марта 2009
Возраст 16+
MPAA R
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джон Гамбург
Джон Гамбург
В ролях
Пол Радд
Пол Радд
Джейсон Сигел
Джейсон Сигел
Рашида Джонс
Рашида Джонс
Джон Фавро
Джон Фавро
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Люблю тебя, чувак 2 постера
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