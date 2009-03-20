Люблю тебя, чувак, 2009

Питер, успешный агент по недвижимости, делает предложение своей возлюбленной Зои, но сталкивается с неожиданной проблемой - у него нет настоящего друга, которому можно было бы доверить должность шафера на свадьбе. Питер в срочном порядке начинает искать достойного кандидата и вскоре знакомится с отличным парнем Сидни. Несмотря на то, что Сидни - полная противоположность Питера, они становятся лучшими друзьями. Но вот незадача: общаясь с новым другом, Питер понимает, что идея жениться больше не кажется ему такой привлекательной.