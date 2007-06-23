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Собака в коляске мотоцикла
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Saido kâ ni inu

Собака в коляске мотоцикла, 2007

2007 / Япония
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
Летние каникулы Каору начались с того, что ее мать ушла из дома. Сейчас, через двадцать лет, когда младший брат женится, она понимает, как много значило то далекое лето в ее жизни. В их семью вошла новая женщина, Ёко. На первый взгляд она кажется вульгарной и невоспитанной. Курит сигареты, хохочет по любому поводу, катается на велосипеде, позволяет Каору пить запретную кока-колу и слушать модные песенки. Постепенно между Каору и этой странной женщиной, так не похожей на ее мать, зарождается дружба. В конце лета мать возвращается, Ёко исчезает из жизни Каору, но ничто не проходит бесследно…
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 13 ноября 2009
Премьера в мире 23 июня 2007
Режиссер
Кичитаро Негиши
В ролях
Юко Такэути
Арата Фурута
Кана Матсумото
Юсуке Исейа
Йосуке Кавамура
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Собака в коляске мотоцикла 2 постера
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