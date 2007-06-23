Собака в коляске мотоцикла, 2007

Летние каникулы Каору начались с того, что ее мать ушла из дома. Сейчас, через двадцать лет, когда младший брат женится, она понимает, как много значило то далекое лето в ее жизни. В их семью вошла новая женщина, Ёко. На первый взгляд она кажется вульгарной и невоспитанной. Курит сигареты, хохочет по любому поводу, катается на велосипеде, позволяет Каору пить запретную кока-колу и слушать модные песенки. Постепенно между Каору и этой странной женщиной, так не похожей на ее мать, зарождается дружба. В конце лета мать возвращается, Ёко исчезает из жизни Каору, но ничто не проходит бесследно…

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