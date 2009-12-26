Московский студент Дима Майков получает от отца на день рождения старенькую черную “Волгу” - “ГАЗ-21”. Поначалу Дима стыдится такой машины, но вскоре узнает, что она “с сюрпризом” - оказывается, что “Волга” оснащена ракетными двигателями и может летать. Однако Дима недолго наслаждается возможностями автомобиля. Когда о чудо-машине становится известно бизнесмену Купцову, которому технология “Волги” нужна для бурения алмазов, за Димой и “Черной молнией” начинается охота.
Обычный московский студент становится обладателем обычной, хотя и раритетной Волги, но на поверку машина оказывается неуязвимой, да ещё и летающей, соответственно, у обычного студента и выбора не будет, кроме как из робкого юноши превратиться в отважного супергероя и борца со Злом. Скоро московская преступность притихнет и затаится, опасливо вглядываясь в ночные небеса, откуда в любой момент может появиться небесная кара с характерным логотипом...
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