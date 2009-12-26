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Черная молния

Chyornaya Molniya 18+
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О фильме

Московский студент Дима Майков получает от отца на день рождения старенькую черную “Волгу” - “ГАЗ-21”. Поначалу Дима стыдится такой машины, но вскоре узнает, что она “с сюрпризом” - оказывается, что “Волга” оснащена ракетными двигателями и может летать. Однако Дима недолго наслаждается возможностями автомобиля. Когда о чудо-машине становится известно бизнесмену Купцову, которому технология “Волги” нужна для бурения алмазов, за Димой и “Черной молнией” начинается охота.

  • Фильм был снят за 44 дня. Первый съемочный день пришелся на 31 декабря 2008 года. 
  • Полеты над Москвой снимались с помощью радиоуправляемой камеры, которая ездила по тросу, натянутому между двумя огромными кранами.
  • Слоган фильма — “Ты должен подняться”.
  • По мотивам фильма были созданы две игры. Первая повторяла сюжет фильма, а вторая рассказывала предысторию Насти Светловой. 
  • Создатели фильма были уверены в его успехе и планировали снять продолжение, однако низкие кассовые сборы и неоднозначные отзывы критиков и зрителей помешали этим планам. 
  • Автомобиль “ГАЗ-21” на котором выполняли трюки каскадеры, мог разгоняться до ста км/ч за шесть секунд. Он была оборудован усовершенствованным двигателем.
  • Согласно информации в фильме, “Чёрная молния” весит четыре тонны, разгоняется до 300 км/ч и умеет зависать в воздухе.

Обычный московский студент становится обладателем обычной, хотя и раритетной Волги, но на поверку машина оказывается неуязвимой, да ещё и летающей, соответственно, у обычного студента и выбора не будет, кроме как из робкого юноши превратиться в отважного супергероя и борца со Злом. Скоро московская преступность притихнет и затаится, опасливо вглядываясь в ночные небеса, откуда в любой момент может появиться небесная кара с характерным логотипом...

Черная молния - трейлер
Черная молния  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 1 сентября 2022
Премьера в мире 26 декабря 2009
Дата выхода
26 декабря 2009 Россия UPI 16+
26 декабря 2009 Беларусь
7 января 2010 Израиль
25 августа 2010 Италия
26 декабря 2009 Казахстан
1 января 2010 Литва N-7
31 декабря 2009 США
26 декабря 2009 Украина
27 июля 2010 Франция
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $20 984 902
Производство Bazelevs Production
Другие названия
Chyornaya Molniya, Black Lightning, Kara şimşek, Trovão Negro, A Super Máquina, Black Lightning - Il padrone del cielo, Black Lightning - L'eclair noir, Black Lightning - Rayo Negro, Black Lightning: Rayo Negro, Černý blesk, Chernaya Molniya - El rayo negro, Chernaya Molniya - Rayo Negro, Čierny Blesk, Czarna błyskawica, Det sorte lynet, Det svarte lynet, El llamp negre, Fekete Villám avagy Zúg a Volga, Juodasis žaibas, L'éclair noir, Mavri astrapi, Melnais zibens, Must välk, Musta salama, Qora chaqmoq, Schwarzer Blitz, Tia Chớp Đen, Чёрная Молния, Чорна Блискавка, 黑色閃電
Режиссер
Александр Войтинский
Александр Войтинский
Дмитрий Киселев
Дмитрий Киселев
В ролях
Григорий Добрыгин
Григорий Добрыгин
Валерий Золотухин
Валерий Золотухин
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Иван Жидков
Иван Жидков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 188 голосов
5.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2595 В жанре «фантастика»  344 В жанре «приключения»  479 В жанре «боевик»  583 В фильмах России  325
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Наша рецензия

Вряд ли Максим Горький мог предположить в своих наиболее пламенных фантазиях, что спустя много десятков лет в синематографе будут показывать экранизацию его «Песни о буревестнике». Между тем режиссеры Александр Войтинский и Дмитрий Киселев, оперившиеся под могучими совиными крылами гиганта мысли и отца русского блокбастера Тимура Бекмамбетова, сняли именно вариацию на темы знаменитой горьковской мантры, а не просто перенесли на пленку свою упоительную страсть к дешевым американским…
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LexSmit 2 апреля 2015, 12:51
Не плохо для России, но... начало к примеру - копия Человек-Паук 1. И вообще, когда наши начнут придумывать, что-то своё, а не переснимать зарубежные картины?
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