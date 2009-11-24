Так себе каникулы, 2009

Совладельцы бизнеса и хорошие друзья Чарли и Дэн внезапно оказываются в роли нянек. Бывшая подружка Дэна, с которой он намерен возобновить отношения, просит присмотреть за двумя своими детьми, которые, к огромному удивлению мужчины, оказываются и его детьми тоже. Детишек предстоит сопровождать во время отдыха в летнем лагере, главой которого оказывается занудный и придирчивый вожатый.
Двое старых приятелей и деловых партнеров внезапно оказываются в ситуации, когда им приходится заняться воспитанием двух шумных близнецов-шестилеток. Более того, переполох не ограничивается домашними заботами. Детишек надо еще вывезти отдыхать в летний лагерь, а там и близняшки, и их опекуны оказываются во власти придирчивого вожатого — и все это накануне важной сделки, от которой зависит будущее предприятия горе-опекунов. Справятся ли закоренелые холостяки с этой непростой ситуацией?