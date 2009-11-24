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Old Dogs

Так себе каникулы, 2009

2009 / США
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80 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Совладельцы бизнеса и хорошие друзья Чарли и Дэн внезапно оказываются в роли нянек. Бывшая подружка Дэна, с которой он намерен возобновить отношения, просит присмотреть за двумя своими детьми, которые, к огромному удивлению мужчины, оказываются и его детьми тоже. Детишек предстоит сопровождать во время отдыха в летнем лагере, главой которого оказывается занудный и придирчивый вожатый.

  • Дата выхода фильма переносилась трижды. Сначала из-за смерти актера Берни Мака, затем из-за гибели сына Джона Траволты (фильм посвящен их памяти). В третий раз перенос случился из-за операции Робина Уильямса. В итоге фильм был выпущен более чем через год после намеченной даты выпуска - 25 ноября 2009 года.
  • Джон Траволта и Робин Уильямс были близкими друзьями в реальной жизни.
  • Первоначально фильм длился 107 минут, был ориентирован на взрослую аудиторию, имел рейтинг R и распространялся через подразделение “Touchstone Pictures”. После того, как тестовый просмотр прошел неудачно, Дисней решил распространять фильм через “Walt Disney Pictures”, сократив его на 19 минут и убрав все шутки для взрослых. 
  • В фильме появляются сестра и брат Джона Траволты, Маргарет и Сэм.
  • Келли Престон, сыгравшая подружку персонажа Роберта Уильямса, в реальной жизни была женой Джона Траволты. 

Двое старых приятелей и деловых партнеров внезапно оказываются в ситуации, когда им приходится заняться воспитанием двух шумных близнецов-шестилеток. Более того, переполох не ограничивается домашними заботами. Детишек надо еще вывезти отдыхать в летний лагерь, а там и близняшки, и их опекуны оказываются во власти придирчивого вожатого — и все это накануне важной сделки, от которой зависит будущее предприятия горе-опекунов. Справятся ли закоренелые холостяки с этой непростой ситуацией?

7.6 Оцените
80 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 3 декабря 2009
Премьера в мире 24 ноября 2009
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Уолт Бекер
Уолт Бекер
В ролях
Джон Траволта
Джон Траволта
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Мэтт Диллон
Мэтт Диллон
Келли Престон
Келли Престон
Ева Траволта
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Так себе каникулы 2 постера
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Так себе каникулы
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disturatro 23 февраля 2023, 19:29
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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саундтрек фильма Так себе каникулы
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
интервью с Робином Уильямсом
Интервью с Робином Уильямсом
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Кадры из фильма Все кадры
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