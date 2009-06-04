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Опасные пассажиры поезда 123 Опасные пассажиры поезда 123
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The Taking of Pelham 123

Опасные пассажиры поезда 123, 2009

2009 / США
7.5 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Уолтер Гарбер работает диспетчером в нью-йоркском метрополитене. Ежедневно мужчине приходится решать десятки сложных вопросов, но однажды он попадает в ситуацию, исход которой зависит не только от него. Поезд под номером 123 оказывается в руках террористов, преступники выходят на связь с диспетчером и объявляют свои условия. Ровно через час они хотят получить десять миллионов долларов. Если требование не будет выполнено, заложники погибнут, все до единого. В ходе переговоров Уолтеру Гарберу удается выяснить, что один из террористов ранее работал машинистом. Мужчина пытается как можно дольше потянуть время до прибытия стражей порядка, а когда выкуп привозят, лично отправляется на встречу с главарем бандитов Бернардом Райдером.

  • «Опасные пассажиры поезда 123» – ремейк одноименного фильма, вышедшего на экраны в 1974 году. В свою очередь, оригинальная картина была основана на романе Мортона Фридгуда. 
  • В книге сумма выкупа, которую требовали террористы, составляет 1 миллион долларов. В фильме Тони Скотта эту цифру увеличили до 10 миллионов. 
  • Пятый по счету фильм, в котором снялись вместе Джон Траволта (Бернард Райдер) и Джеймс Гандольфини (мэр Нью-Йорка). Ранее актеры работали на съемочной площадке фильмов «Достать коротышку» (1995), «Она прекрасна» (1997), «Гражданский иск» (1998) и «Одинокие сердца» (2006). 

Террористы захватывают поезд в Нью-Йоркском метро и требуют выкуп за пассажиров. Но даже если все их требования будут выполнены, много ли у заложников шансов остаться в живых?

7.5 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 3 сентября 2009
Премьера в мире 4 июня 2009
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Тони Скотт
Тони Скотт
В ролях
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Джон Траволта
Джон Траволта
Луис Гусман
Луис Гусман
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
Джон Туртурро
Джон Туртурро
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Опасные пассажиры поезда 123 2 постера
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Опасные пассажиры поезда 123 смотреть онлайн

Опасные пассажиры поезда 123

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Наша рецензия
Роман Джона Гоуди о захвате поезда в нью-йоркском метро, похоже, превратился в книгу, которую раз в десять-двадцать лет обязательно кто-нибудь да экранизирует. В 1974-м начало положил Джозеф Сарджент, в 1998-м на телевидении эстафету подхватил Феликс Энрикес Алькала, и вот уже в 2009-м – снова на большом экране – Тони Скотт ставит третью версию романа. Каковая, стоит заметить, на порядок менее умна и более шаблонна, нежели первая. Прежде всего, Тони Скотт чуть ли не с начальных…
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