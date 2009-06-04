Опасные пассажиры поезда 123, 2009

Уолтер Гарбер работает диспетчером в нью-йоркском метрополитене. Ежедневно мужчине приходится решать десятки сложных вопросов, но однажды он попадает в ситуацию, исход которой зависит не только от него. Поезд под номером 123 оказывается в руках террористов, преступники выходят на связь с диспетчером и объявляют свои условия. Ровно через час они хотят получить десять миллионов долларов. Если требование не будет выполнено, заложники погибнут, все до единого. В ходе переговоров Уолтеру Гарберу удается выяснить, что один из террористов ранее работал машинистом. Мужчина пытается как можно дольше потянуть время до прибытия стражей порядка, а когда выкуп привозят, лично отправляется на встречу с главарем бандитов Бернардом Райдером.