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Оно живое Оно живое
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It's Alive

Оно живое, 2008

2008 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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12 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 2 апреля 2009
Премьера в мире 10 сентября 2008
Режиссер
Джозеф Руснак
В ролях
Бижу Филлипс
Бижу Филлипс
Скай Беннетт
Скай Беннетт
Рафаэль Колман
Джеймс Мюррей
Джеймс Мюррей
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Оно живое 2 постера
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