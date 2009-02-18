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13-й район: Ультиматум 13-й район: Ультиматум
Киноафиша Фильмы 13-й район: Ультиматум
Banlieue 13 Ultimatum

13-й район: Ультиматум, 2009

2009 / Франция
7.0 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.5
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После успешной миссии против наркобаронов капитану Дэмиена Томазо подкидывают три килограмма героина и арестовывают. Тем временем группа подростков снимает на видео действия грязных агентов во главе с Роландом из службы безопасности, которые казнят полицейских в своей машине, а затем оставляют машину с трупами в 13-м районе, чтобы обвинить в убийстве банды и начать войну. За подростком с записью охотится полиция, но перед арестом он передает карту памяти Лейто, герою прошлого фильма, в то время как Дэмиен звонит ему из участка и просит о помощи. Друзья вновь объединяются, чтобы собрать доказательства и вывести злодеев на чистую воду. 

Сценарий к сиквелу “13-го района”, как и к первому фильму, написал легендарный Люк Бессон. Он же выступил продюсером картины. Режиссера Пьера Мореля сменил Патрик Алессандрен, до “13-го района: Ультиматум” снимавший, в основном, комедии. К своим ролям Лейто и Дамьена вернулись мастера паркура Давид Белль и Сирил Раффаэлли.

  • Исполнитель главной роли Дэвид Белль ранее практиковал не все паркурные трюки, которые он исполнил в фильме. Большинство прыжков из тех, что остались в финальной версии картины, он исполнял первый раз в жизни. 
  • Фильм стал предметом разногласий, когда сценарист и продюсер Люк Бессон обвинил сеть кинотеатров UGC в бойкоте фильма в пригородах Парижа и попытках помешать увидеть фильм его предполагаемой аудитории. Руководство UGC обвинения отвергло. 
  • Сирил Раффаэлли не только снялся в роли Дэмиена и самостоятельно исполнил все свои трюки, но и полностью поставил всю боевую хореографию картины.
  • Большая часть сцен была снята в департаменте Валь-де-Марн на севере центральной части Франции. Съемки также проходили у моста Александра III в Париже и в общине Нови-Београд, входящей в состав столица Сербии. В целом, съемки заняли 14 недель, а бюджет фильма был оценен в 12 000 000 евро.
  • Изначально фильм планировали назвать “14-й район”.
  • Давид Белль и Сирил Раффаэлли лично отбирали всех каскадеров для картины.
  • В сцене, где Лейто показывает флешку, можно заметить, что это просто переходник для MicroSD без самого флеш-накопителя.
  • В эпизоде, в котором Лейто убегает от агентов спецназа, бинты на его руке то появляются, то исчезают.
  • Режиссер первого фильма “13-й район” Пьер Морель специально сделал перерыв в съемках своей ленты “Из Парижа с любовью” (2010), чтобы побывать на съемочной площадке “13-го района: Ультиматум” в Париже.

13 квартал. Два года спустя. Стена, отделяющая неблагополучный район от остального Парижа, как стояла, так и стоит. Кто-то устраивает провокацию: в квартале посреди ночи расстреливают в упор двоих полицейских. Власти в очередной раз принимают решение прекратить этот беспредел и уничтожить квартал. Капитана Дамьена сажают в обезьянник по ложному обвинению в торговле наркотиками. Понимая, что от "своих" справедливости ждать не приходится, капитан обращается за помощью к старому приятелю Лейто. Теперь они вновь объединят усилия, чтобы спасти Париж от хаоса и разоблачить нечистых на руку сильных мира сего.

7.0 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2009
Премьера в России 3 сентября 2009
Премьера в мире 18 февраля 2009
Возраст 16+
Прокатчик Леополис
Режиссер
Патрик Алессандрен
В ролях
Сирил Раффаэлли
Давид Белль
Филипп Торретон
Даниэль Дюваль
Элоди Юнг
Элоди Юнг
Все актеры и съемочная группа
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13-й район: Ультиматум

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Олег Ушаков 4 марта 2023, 17:51
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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