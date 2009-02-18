13-й район: Ультиматум, 2009

После успешной миссии против наркобаронов капитану Дэмиена Томазо подкидывают три килограмма героина и арестовывают. Тем временем группа подростков снимает на видео действия грязных агентов во главе с Роландом из службы безопасности, которые казнят полицейских в своей машине, а затем оставляют машину с трупами в 13-м районе, чтобы обвинить в убийстве банды и начать войну. За подростком с записью охотится полиция, но перед арестом он передает карту памяти Лейто, герою прошлого фильма, в то время как Дэмиен звонит ему из участка и просит о помощи. Друзья вновь объединяются, чтобы собрать доказательства и вывести злодеев на чистую воду.

Сценарий к сиквелу “13-го района”, как и к первому фильму, написал легендарный Люк Бессон. Он же выступил продюсером картины. Режиссера Пьера Мореля сменил Патрик Алессандрен, до “13-го района: Ультиматум” снимавший, в основном, комедии. К своим ролям Лейто и Дамьена вернулись мастера паркура Давид Белль и Сирил Раффаэлли.