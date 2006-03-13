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Женщины в жизни Алекса, Тима и Криса существуют лишь на экранах их компьютеров и в оснащенных фотокамерами мобильных телефонах. Молодые люди пытаются найти баланс между своими онлайновыми фантазиями и увлечениями в повседневной жизни.
Это смешное и умное кино предлагает честный взгляд на то, что современные средства связи могут как помочь в общении, так и «вырубить» из реальности.
|13 марта 2006
|Россия
|16+
|13 марта 2006
|Казахстан
|13 марта 2006
|США
|13 марта 2006
|Украина