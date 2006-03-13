Женщины в жизни Алекса, Тима и Криса существуют лишь на экранах их компьютеров и в оснащенных фотокамерами мобильных телефонах. Молодые люди пытаются найти баланс между своими онлайновыми фантазиями и увлечениями в повседневной жизни.

Это смешное и умное кино предлагает честный взгляд на то, что современные средства связи могут как помочь в общении, так и «вырубить» из реальности.