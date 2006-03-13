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Постер фильма Ржунимагу
5.1
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5.1

Ржунимагу

, 2006
LOL
США / драма, комедия / 18+
Постер фильма Ржунимагу
5.1

О фильме

Женщины в жизни Алекса, Тима и Криса существуют лишь на экранах их компьютеров и в оснащенных фотокамерами мобильных телефонах. Молодые люди пытаются найти баланс между своими онлайновыми фантазиями и увлечениями в повседневной жизни.

Это смешное и умное кино предлагает честный взгляд на то, что современные средства связи могут как помочь в общении, так и «вырубить» из реальности.

В ролях

Кевин Беверсдорф
Alex
Джо Сванберг
Tim
C. Mason Wells
Chris
Brigid Reagan
Ada
Типпер Ньютон
Типпер Ньютон
Walter
Грета Гервиг
Грета Гервиг
Greta
Kate Winterich
Tessa
Натан Эдлаф
Anonymous Internet Girl Watcher
Ребекка Корри
Self
Laura Lippert
Flirt at Party
Режиссер Джо Сванберг
Сценарист Кевин Беверсдорф, Джо Сванберг, C. Mason Wells
Композитор Кевин Беверсдорф
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2006
Премьера в мире 13 марта 2006
Дата выхода
13 марта 2006 Россия 16+
13 марта 2006 Казахстан
13 марта 2006 США
13 марта 2006 Украина
Бюджет $3 000
Производство IFC Films
Другие названия
LOL, ЛОЛ

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 14 голосов
4.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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