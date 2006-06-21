Шпионские страсти, 2006

Франсуа де ла Конш, аристократ высоких моральных принципов, собирается возобновить свое служение Родине. Его миссия проста: стать посредником при возвращении украденного микрочипа ценой в 25 миллионов долларов. Внедренный в тело солдата чип лишает его любых болевых ощущений на 12 часов. Но после этого чип взрывается. Торговец оружием Виктор Зиленко готов вернуть украденный гаджет только под гарантии Конша. Конш передаст Зиленко код к сейфу с деньгами в обмен на шприц с микрочипом. Но незамысловатая операция неожиданно осложняется вмешательством переводчика, приставленного к Коншу. Тот начинает вести свою игру…

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