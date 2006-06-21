Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мегалодон" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шпионские страсти
Киноафиша Фильмы Шпионские страсти
Entente cordiale, L`

Шпионские страсти, 2006

2006 / Франция
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Франсуа де ла Конш, аристократ высоких моральных принципов, собирается возобновить свое служение Родине. Его миссия проста: стать посредником при возвращении украденного микрочипа ценой в 25 миллионов долларов. Внедренный в тело солдата чип лишает его любых болевых ощущений на 12 часов. Но после этого чип взрывается. Торговец оружием Виктор Зиленко готов вернуть украденный гаджет только под гарантии Конша. Конш передаст Зиленко код к сейфу с деньгами в обмен на шприц с микрочипом. Но незамысловатая операция неожиданно осложняется вмешательством переводчика, приставленного к Коншу. Тот начинает вести свою игру…
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 7 декабря 2006
Премьера в мире 21 июня 2006
Прокатчик Централ Партнершип
В ролях
Кристиан Клавье
Кристиан Клавье
Франсуа Леванталь
Франсуа Леванталь
Дженнифер Сондерс
Дженнифер Сондерс
Иван Франек
Иван Франек
Шэлли Конн
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Плюшевый синдром
Плюшевый синдром (2005)
5.5
Пришельцы 3: Взятие Бастилии
Пришельцы 3: Взятие Бастилии (2015)
7.230769
Счастливой пенсии! 2
Счастливой пенсии! 2 (2022)
3.3333333
Приезжие
Приезжие (1999)
7.4545455
Красный отель
Красный отель (2007)
7.428571
Безумные преподы
Безумные преподы (2013)
5.642857
Веселые и загорелые
Веселые и загорелые (2006)
5.5
Мой лучший друг
Мой лучший друг (2006)
7.5
Безумные соседи
Безумные соседи (2017)
5.5
Нет секса - нет денег
Нет секса - нет денег (2007)
6.214286
Безумная свадьба
Безумная свадьба (2014)
6.625
Свирепые создания
Свирепые создания (1996)
6.1
Постер фильма Шпионские страсти 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Без фильтров
Без фильтров
2022, США, триллер
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Kinoafisha.info App