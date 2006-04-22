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Лесная братва Лесная братва
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Over the Hedge

Лесная братва, 2006

2006 / США
7.6 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эр-Джей, енот, которому очень нужна еда, в отчаянии обворовывает спящего медведя по имени Винсент. Тот просыпается и в процессе погони за енотом уничтожает остатки своих запасов. Теперь Винсент хочет, чтобы его еда была точно в том же месте через неделю, а иначе ему придется съесть самого Эр-Джея. Чтобы добыть еду, герой обращается за помощью к группе животных во главе с черепахой по имени Верн. Они решают обчистить находящийся недалеко от леса поселок, являющийся для зверей золотой жилой. Но Эр-Джей еще не знает, что одна их жительниц поселка наняла истребителя грызунов, который сделает все, чтобы выследить и уничтожить их…

  • Весь художественный отдел DreamWorks отправился в боулинг, чтобы набросать дизайн «идеального» торгового автомата. Они также ходили по супермаркетам, чтобы нарисовать пачки чипсов и бутылки. В конце концов их выгнали из универмага Safeway, потому что менеджер чувствовал себя некомфортно из-за их присутствия. 
  • Дэвид Морхед, аниматор фильма, поместил камеру на спину собаки своего друга и позволил ей бегать по его дому. Это подало художникам отличные идеи о масштабе, перспективе животных и их перемещениях, что было отражено в фильме. 
  • «Лесная сторона» живой изгороди основана на живой изгороди перед DreamWorks, а ее внутренняя сторона срисована с виноградных лоз, растущих в гараже студии. 

Проснувшись после зимней спячки, лесные обитатели – медведь, белка, опоссум и барсук по кличке Эр Джи – обнаруживают, что от всего огромного леса уцелел только их клочок зелени. А на месте бывшей чащи высится коттеджный поселок. И пока зверьки решают, как действовать в сложившейся ситуации, Эр Джи, новичок в их компании, предлагает кажущийся таким простым выход...

7.6 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 26 мая 2006
Премьера онлайн 16 мая 2016
Премьера в мире 22 апреля 2006
Возраст 18+
MPAA PG
Прокатчик UPI
Бюджет $80 000 000
Режиссер
Тим Джонсон
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Гэрри Шэндлинг
Стив Карелл
Стив Карелл
Омид Джалили
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Лесная братва 2 постера
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Наша рецензия
«Лесная братва», церемония премьеры которой прошла 1 июня в «Художественном» (в качестве аперитива были поданы дети с танцевальными номерами, второй из коих, изображавший брачные игры насекомых, смотрелся даже весьма недурственно, а на десерт сцену перед экраном сервировали Гошей Куценко, подарившим русский голос еноту RJ, и его соратниками по дубляжу в рамках импровизированной пресс-конференции), – не только единственная творческая удача из всего мультипликационного многообразия, вылившегося…
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Dale 2 апреля 2015, 12:51
Позволю себе не согласиться с oksana_female. "Шрек" это стеб над сказками и ничего более. Лесная Братва это яркая едкая соц. сатира над… Читать дальше…
ateh 2 апреля 2015, 12:51
мульт просто супер! все эти дебильноватые и поверхностные ЛП, мадагаскары и прочее из этой серии (ну может кроме шрека) просто отдыхают.
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