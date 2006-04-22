Лесная братва, 2006

Эр-Джей, енот, которому очень нужна еда, в отчаянии обворовывает спящего медведя по имени Винсент. Тот просыпается и в процессе погони за енотом уничтожает остатки своих запасов. Теперь Винсент хочет, чтобы его еда была точно в том же месте через неделю, а иначе ему придется съесть самого Эр-Джея. Чтобы добыть еду, герой обращается за помощью к группе животных во главе с черепахой по имени Верн. Они решают обчистить находящийся недалеко от леса поселок, являющийся для зверей золотой жилой. Но Эр-Джей еще не знает, что одна их жительниц поселка наняла истребителя грызунов, который сделает все, чтобы выследить и уничтожить их…