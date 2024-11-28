«Приключения Паддингтона 3»: Рецензия Киноафиши

Паддингтон, придуманный писателем Майклом Бондом еще в 1958 году, обрел вторую жизнь после выхода двух фильмов о его приключениях в Лондоне — оригинальных «Приключений Паддингтона» (2014) и сиквела «Приключения Паддингтона 2» (2017). С тех пор этот персонаж успел попасть в скетч с самой королевой Елизаветой II и стать одним из символов страны — достижение особо ценное, если учесть, что самый воспитанный медвежонок в истории английской литературы родился в Перу и попал в Англию как самый что ни на есть типичный нелегал. Возможно, старина Стивен Фрай был прав, говоря, что у всех лиц английской культуры, к коим причисляют и его самого, обязательно должно быть не вполне английское происхождение.

В общем, третью часть ждали, хотя и с некоторой опаской. Уж слишком хороши были первые два фильма, поставленные Полом Кингом и написанные им в соавторстве с Саймоном Фарнеби и Хэммишем Макколом. «Паддингтоны» были чудесно изобретательны визуально, а еще милы, чистосердечны, неожиданны и в высшей британской традиции эксцентричны! Чего только стоили главные злодеи — отчаянная таксидермистка Миллисент Клайд, сыгранная огненно-холодной Николь Кидман, и вышедший в тираж сумасбродный актер Феникс Бьюкенен в исполнении Хью Гранта с его сценами тюремного мюзикла.

С третьим «Паддингтоном» всё несколько иначе. Кинг уступил режиссерское кресло Дагалу Уилсону, известному по работе над рекламными роликами, и отправился в компании Тимоти Шаламе покорять вершину под названием «Вонка», забрав с собой столь непредсказуемую и освежающую эксцентричность. «Паддингтон 3» получился куда более стройным и незамысловатым, но не лишенным своего «звериного» природного обаяния.

Поменялось и место действия. Когда мать-настоятельница дома для престарелых медведей (Оливия Колман) призывает Паддингтона навестить скучающую по нему тетю Люси (Имелда Стонтон), Брауны и миссис Берд (Джули Уолтерс) без особых раздумий все вместе отправляются в Перу. Генри Браун (Хью Бонневилль), по-прежнему служащий в страховой компании, соглашается на это предприятие, чтобы доказать новой начальнице (Хейли Этвелл), что он способен рисковать. Мэри Браун, которую вместо Салли Хокинс сыграла Эмили Мортимер, решается на поездку, чтобы провести время с детьми, ведь те стремительно растут и вот-вот покинут дом.

Наконец, добравшись самолетом, поездом и автобусом до затерянного в горах дома престарелых, Брауны узнают, что за день до их прибытия тетя Люси неожиданно исчезла, оставив только очки и карту, где отмечена Скала Руми, являющаяся древним монументом инков. Семейство идет по следу Люси в компании капитана Хантера Кабота (Антонио Бандерас) и его дочери Джины (Карла Тус) на их лощеном судне из красного дерева, курсирующем по Амазонке. Однако Хантер оказывается не так прост. Он рассказывает Браунам, что, согласно преданию, у Скалы Руми начинается дорога к легендарному золотому городу инков Эльдорадо, но забывает упомянуть, что Каботы уже пять столетий охотятся за его богатствами.

У антагонистов — Хантера, медленно сходящего с ума от золотой лихорадки в духе героя Хамфри Богарта из «Сокровища Сьерра-Мадре», и матери-настоятельницы, которую почти сразу выдают неуловимо зловещие и выпученные больше обычного глаза Оливии Колман, повторяющей фразу «В этом нет ничего подозрительного» — действительно разочаровывающе банальная мотивация по сравнению с героями прошлых частей. К тому же, в третьем «Паддингтоне» гораздо меньше ярких шоу-стопперов. Запоминается разве что музыкальная сцена, в которой настоятельница поет и танцует в окружении монахинь на фоне живописных андских лугов, что явно отсылает к «Звукам музыки». Есть в фильме еще пара оммажей — например, Паддингтон взмывает в небо с зонтом в руках, аки Мэри Поппинс.

Впрочем, кое-каким шуточкам из арсенала Кинга, всегда внимательного к деталям, Уилсон верность сохранил: медведи чинно читают за завтраком хрустящие номера газет «Г-р-р-диан» и «Фёрненшиал Таймс», а по вечерам играют в католическое бинго, где сестры весело объявляют номер 4 знаком Апокалипсиса. Да и сам Паддингтон, созданный режиссером анимации Пабло Грилло и Беном Уишоу, как и прежде живо реалистичен (кажется, можно рассмотреть каждый волосок на его выразительной физиономии) и всё так же очарователен.

Фильм Уилсона получился менее изобретательным, менее искрящимся выдумками и более банальным в отношении внешнего сюжета с сокровищем, но при этом удивил «внутренним» путешествием самого Паддингтона, который впервые после отъезда возвращается в родное Перу. За это время он нашел семью, друзей (мистер Грубер в исполнении Джима Бродбента по-прежнему в строю), стал своим в Англии и даже получил британский паспорт, но не перестал быть перуанским медведем. Уилсон и сценарист Марк Бертон дают нам прочувствовать на себе все прелести иммигрантского опыта с его двойной самоидентификацией. Каково быть своим и чужим одновременно?

В этой смене тона, бросающейся в глаза только при ближайшем рассмотрении, можно увидеть и естественно развитие истории вежливого медвежонка. Паддингтон, получивший английское гражданство и узнавший о своем прошлом, повзрослел. А это дело невеселое.